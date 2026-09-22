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cm camarda milan
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İngiltere'den: Milan, Chelsea Camarda'yı radarına aldı

AC Milan
F. Camarda
Chelsea

2008 doğumlu forvet, birçok İngiliz takımının radarında, ancak Chelsea şimdiden hamle yapmayı düşünüyor.

Chelsea ile sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcuların listesi yakında uzayabilir. Marco Palestra ve Honest Ahanor’un ardından İngiliz kulübü, bir başka genç İtalyan yeteneği radarına aldı. İngiltere’de TeamTalk’a göre bu isim, Milan’ın 2008 doğumlu forveti Francesco Camarda. Genç oyuncu, sezonun bu başlangıç bölümünde Milan’da fazla süre bulamıyor.


  • Chelsea onu yakından takip ediyor.

    İtalya'da çok sayıda rekor kıran forvet, kadroda Goncalo Ramos'a tek gerçek alternatif olmasına rağmen Amorim yönetiminde fazla süre alamıyor. Bu nedenle İngiltere pazarını çok yakından takip eden Chelsea yöneticileri Camarda'yı radarına aldı ve sezonun bu başlangıcındaki gelişimini dikkatle izliyor.

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  • Premier Lig'de kuyruk var

    Chelsea, Camarda’yı öncelikli hedefleri arasına alan tek kulüp değil. Manchester City, Liverpool ve Brentford da 2008 doğumlu oyuncuyu üst düzey bir potansiyel yatırım olarak görüyor.

  • Milan onu satmıyor

    Bugün itibarıyla Milan, kendi genç yıldızının geleceği konusunda fikrini değiştirmiş değil ve çok sayıda talip olmasına rağmen onu satmayı düşünmüyor. Nitekim yaz döneminde başka bir forvet almama kararı da tamamen, uzun vadede ortaya çıkacak olan Camarda’ya duyulan güven doğrultusunda alındı. Şu ana kadar az süre alması, Amorim’in takımı için ideal düzeni bulma konusunda yaşadığı zorluklarla örtüştü ancak 2008 doğumlu oyuncu için fırsat çok gecikmeden gelecektir.

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