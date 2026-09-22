Bugün itibarıyla Milan, kendi genç yıldızının geleceği konusunda fikrini değiştirmiş değil ve çok sayıda talip olmasına rağmen onu satmayı düşünmüyor. Nitekim yaz döneminde başka bir forvet almama kararı da tamamen, uzun vadede ortaya çıkacak olan Camarda’ya duyulan güven doğrultusunda alındı. Şu ana kadar az süre alması, Amorim’in takımı için ideal düzeni bulma konusunda yaşadığı zorluklarla örtüştü ancak 2008 doğumlu oyuncu için fırsat çok gecikmeden gelecektir.