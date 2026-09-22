Chelsea ile sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcuların listesi yakında uzayabilir. Marco Palestra ve Honest Ahanor’un ardından İngiliz kulübü, bir başka genç İtalyan yeteneği radarına aldı. İngiltere’de TeamTalk’a göre bu isim, Milan’ın 2008 doğumlu forveti Francesco Camarda. Genç oyuncu, sezonun bu başlangıç bölümünde Milan’da fazla süre bulamıyor.
İngiltere'den: Milan, Chelsea Camarda'yı radarına aldı
Chelsea onu yakından takip ediyor.
İtalya'da çok sayıda rekor kıran forvet, kadroda Goncalo Ramos'a tek gerçek alternatif olmasına rağmen Amorim yönetiminde fazla süre alamıyor. Bu nedenle İngiltere pazarını çok yakından takip eden Chelsea yöneticileri Camarda'yı radarına aldı ve sezonun bu başlangıcındaki gelişimini dikkatle izliyor.
Premier Lig'de kuyruk var
Chelsea, Camarda’yı öncelikli hedefleri arasına alan tek kulüp değil. Manchester City, Liverpool ve Brentford da 2008 doğumlu oyuncuyu üst düzey bir potansiyel yatırım olarak görüyor.
Milan onu satmıyor
Bugün itibarıyla Milan, kendi genç yıldızının geleceği konusunda fikrini değiştirmiş değil ve çok sayıda talip olmasına rağmen onu satmayı düşünmüyor. Nitekim yaz döneminde başka bir forvet almama kararı da tamamen, uzun vadede ortaya çıkacak olan Camarda’ya duyulan güven doğrultusunda alındı. Şu ana kadar az süre alması, Amorim’in takımı için ideal düzeni bulma konusunda yaşadığı zorluklarla örtüştü ancak 2008 doğumlu oyuncu için fırsat çok gecikmeden gelecektir.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun