İngiliz sprinter Adam Gemili, atletizmden emekli olduktan sonra Chelsea'de yeni bir göreve başladı
Eski Blue oyuncusu Cobham'a geri dönüyor
Olimpik sprinter Gemili, spor ayakkabılarını resmen rafa kaldırıp Chelsea’ye geri dönmesiyle spor hayatında tam bir döngü tamamladı. Pistte geçirdiği 14 yıllık parlak kariyerin ardından, 32 yaşındaki sporcu dördüncü kulvarı, bir zamanlar genç bir futbolcu olarak adını duyurmaya çalıştığı Cobham'ın antrenman sahalarıyla takas ediyor. Gemili, 15 yaşına kadar Ruben Loftus-Cheek ile birlikte antrenman yaparak Blues'un akademisinde çok umut vaat eden bir oyuncuydu.
Seçkin bilginin gelecek nesillere aktarılması
Dagenham & Redbridge'de geçirdiği bir dönemin ardından atletizme yönelen Gemili, sonunda İngiliz tarihinin en çok madalya kazanan sprinterlerinden biri oldu. Şimdi ise Cobham'daki yeni nesil yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmak üzere Chelsea teknik kadrosuna katıldı. Bu geçiş, dünya çapındaki patlayıcı gücünü Chelsea'nin genç oyuncularının fiziksel özelliklerini geliştirmek için kullanmayı planlayan Gemili için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.
""Ben Dartford'dan gelen sıradan biriyim, çok zengin bir ortamda büyümedik," dedi Gemili, Sky Sports'un aktardığına göre. "Sadece çok çalıştık ve ben spora kendimi adadım. Umarım [akademi oyuncularından] bir veya ikisi bundan ilham alır ve 'biliyor musun, bu şekilde yapamıyorsam da önemli değil, başarılı olmanın bir yolunu her zaman bulurum' der. Ne yaptığınızın önemi yok. Benim hikayem bana ait ve umarım bu çocukların çoğu kendi hikayelerini yazabilir. Bilgi güçtür ve bu çocuklara bildiğim her şeyi öğretebilirsem, mutlu bir şekilde ölebilirim."
Sprint sporundaki mükemmelliğin mirası
Gemili, 100 metrede 10 saniyenin, 200 metrede ise 20 saniyenin altına inmeyi başaran sadece üç İngiliz erkekten biri olarak spor hayatına veda ediyor. Kariyerinin en önemli başarıları arasında bir Avrupa 200 metre şampiyonluğu ve 2017 Dünya Şampiyonası’nda 4x100 metre bayrak yarışında kazandığı altın madalya yer alıyor. Hızının yanı sıra, Gemili Chelsea kadrosuna sağlam bir zihniyet de getiriyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda sadece 0,003 saniye farkla madalyayı kaçırmasıyla tanınan Gemili, elit sporun ne kadar ince bir çizgide oynandığını çok iyi biliyor. Kendi neslinden çok daha fazla incelemeye maruz kalan akademi oyuncularına bu dayanıklılığı aşılamayı umuyor.
"Umarım aralarından sadece bir veya ikisi bile hikayemden bir tür ilham alabilir, çünkü futbol çok zor bir spor - mesela ben hiç sporcu olmayı planlamamıştım," diye ekledi. "Bu çocukların çoğu en üst seviyeye, Premier League'in zirvesine ulaşamayacak. Ama onlara sahip olduğum becerileri öğretebilirsem, aralarından bir veya ikisi atletizme bile girebilir, bunu asla bilemezsiniz."
Şimdi ne olacak?
Gemili'nin şu anki önceliği, Blues'un teknik kadrosuna uyum sağlamaktır. Kulübün, Liam Rosenior'un A takımının yüksek tempolu ortamına uyum sağlayabilecek dünya çapında sporcular yetiştirme konusundaki itibarını sürdürmeye çalıştığı bu dönemde, Gemili'nin gelişi çok önemli bir zamana denk geliyor. Chelsea şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve ilk dörtle arasında altı puan fark var; takım, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşacak.