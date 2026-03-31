İngiliz sprinter Adam Gemili, atletizmden emekli olduktan sonra Chelsea'de yeni bir göreve başladı

Dagenham & Redbridge'de geçirdiği bir dönemin ardından atletizme yönelen Gemili, sonunda İngiliz tarihinin en çok madalya kazanan sprinterlerinden biri oldu. Şimdi ise Cobham'daki yeni nesil yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmak üzere Chelsea teknik kadrosuna katıldı. Bu geçiş, dünya çapındaki patlayıcı gücünü Chelsea'nin genç oyuncularının fiziksel özelliklerini geliştirmek için kullanmayı planlayan Gemili için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

""Ben Dartford'dan gelen sıradan biriyim, çok zengin bir ortamda büyümedik," dedi Gemili, Sky Sports'un aktardığına göre. "Sadece çok çalıştık ve ben spora kendimi adadım. Umarım [akademi oyuncularından] bir veya ikisi bundan ilham alır ve 'biliyor musun, bu şekilde yapamıyorsam da önemli değil, başarılı olmanın bir yolunu her zaman bulurum' der. Ne yaptığınızın önemi yok. Benim hikayem bana ait ve umarım bu çocukların çoğu kendi hikayelerini yazabilir. Bilgi güçtür ve bu çocuklara bildiğim her şeyi öğretebilirsem, mutlu bir şekilde ölebilirim."