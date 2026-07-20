L'Equipe'in haberine göre, SSC Napoli, 35 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu, sözleşmesi devam etmesine rağmen bu yaz transfer etmek istiyor.
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"İnanılır bir seçenek!" Kevin De Bruyne, transfer dünyasında bir bomba patlatacak mı?
Rapora göre De Bruyne, kulüp yetkililerini “bu maceraya devam etme konusunda ikna edemedi”. Birkaç oyuncu menajeri, ona yeni bir kulüp bulmakla görevlendirildi.
Manchester City’de geçirdiği son derece başarılı on yılın ardından geçen yaz bedelsiz olarak Napoli’ye transfer olan De Bruyne, Serie A’daki ilk sezonunun sonunda, kendisini neredeyse yarım yıl sahalardan uzak tutan ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle sadece 21 resmi maça çıkabildi. Bir zamanlar büyük övgüler alan Belçikalı oyuncu, bu maçlarda yine de beş gol ve dört asist kaydetti. De Bruyne, bacak fleksöründeki sakatlığı, bir penaltı atışı sırasında son derece tuhaf bir şekilde yaşamıştı.
Napoli lig ikincisi oldu, ancak yine de De Bruyne ile olan sayfasını kapatmak istiyor.
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Kevin De Bruyne Suudi Arabistan’a transfer olacak mı?
Bu tecrübeli oyuncunun nereye gidebileceği henüz belirsiz. Ancak Fransız spor gazetesi, giderek daha fazla sakatlık riski taşıyan De Bruyne ile bir Avrupa dev kulübünün bir daha bu riski göze almasının pek olası olmadığını öne sürüyor.
L'Equipe, "Yaşı göz önüne alındığında, büyük bir Avrupa kulübüne transfer olma şansı sınırlı görünüyor" diye yazıyor ve bunun yerine Türkiye veya Suudi Arabistan'a transfer olmasının "makul bir seçenek" olduğunu belirtiyor. İddiaya göre De Bruyne'ye Galatasaray'dan teklif yapılmış, ancak teknik direktör Okan Buruk veto etmiş.
Belki de De Bruyne, kariyerinin sonbaharında bir zamanlar her şeyin başladığı yere geri dönebilir. 35 yaşındaki oyuncu, dünya kariyerine bir zamanlar KRC Genk'te başlamıştı; bu kulüp, süper yetenekli Konstantinos Karetsas'ın BVB'ye transfer olması nedeniyle 10 numara pozisyonunda kesinlikle bir ihtiyacı olabilir.
De Bruyne, tatildeyken gelecekteki seçeneklerini değerlendirecek. Son olarak Belçika Milli Takımı ile muhtemelen son büyük turnuvasını yaşadı ve son derece zorlu grup aşamasına ve Senegal’e karşı şans eseri kazandığı son 16 turuna kıyasla performansında belirgin bir artış gösterdikten sonra, çeyrek finalde ancak daha sonra dünya şampiyonu olacak İspanya’ya yenildi. Belçika, Furia Roja’ya gol atabilen tek takımdı.
De Bruyne, turnuva boyunca grup aşamasının son maçında Yeni Zelanda’ya karşı alınan 5-1’lik ezici galibiyette bir gol attı. Aslında kırmızı kart cezası nedeniyle oynamaması gereken ABD’li forvet Folarin Balogun’un affedilmesi nedeniyle tartışmalara sahne olan ev sahibi ABD ile oynanan son 16 turu maçında ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.
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