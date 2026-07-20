"İnanılır bir seçenek!" Kevin De Bruyne, transfer dünyasında bir bomba patlatacak mı?

Bu tecrübeli oyuncunun nereye gidebileceği henüz belirsiz. Ancak Fransız spor gazetesi, giderek daha fazla sakatlık riski taşıyan De Bruyne ile bir Avrupa dev kulübünün bir daha bu riski göze almasının pek olası olmadığını öne sürüyor.

L'Equipe, "Yaşı göz önüne alındığında, büyük bir Avrupa kulübüne transfer olma şansı sınırlı görünüyor" diye yazıyor ve bunun yerine Türkiye veya Suudi Arabistan'a transfer olmasının "makul bir seçenek" olduğunu belirtiyor. İddiaya göre De Bruyne'ye Galatasaray'dan teklif yapılmış, ancak teknik direktör Okan Buruk veto etmiş.

Belki de De Bruyne, kariyerinin sonbaharında bir zamanlar her şeyin başladığı yere geri dönebilir. 35 yaşındaki oyuncu, dünya kariyerine bir zamanlar KRC Genk'te başlamıştı; bu kulüp, süper yetenekli Konstantinos Karetsas'ın BVB'ye transfer olması nedeniyle 10 numara pozisyonunda kesinlikle bir ihtiyacı olabilir.

De Bruyne, tatildeyken gelecekteki seçeneklerini değerlendirecek. Son olarak Belçika Milli Takımı ile muhtemelen son büyük turnuvasını yaşadı ve son derece zorlu grup aşamasına ve Senegal’e karşı şans eseri kazandığı son 16 turuna kıyasla performansında belirgin bir artış gösterdikten sonra, çeyrek finalde ancak daha sonra dünya şampiyonu olacak İspanya’ya yenildi. Belçika, Furia Roja’ya gol atabilen tek takımdı.

De Bruyne, turnuva boyunca grup aşamasının son maçında Yeni Zelanda’ya karşı alınan 5-1’lik ezici galibiyette bir gol attı. Aslında kırmızı kart cezası nedeniyle oynamaması gereken ABD’li forvet Folarin Balogun’un affedilmesi nedeniyle tartışmalara sahne olan ev sahibi ABD ile oynanan son 16 turu maçında ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.