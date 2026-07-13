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Hoffenheim yöneticisi, Barcelona ve Chelsea’nin transfer hedefiyle ilgili görüşmeleri doğruladı
Hoffenheim yöneticisi, ayrılık görüşmelerini doğruladı
Hoffenheim’ın spor direktörünün, Bundesliga ekibinin değerli oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirdiğini itiraf etmesinin ardından Asllani için rekabet kızışıyor. Kıtanın önde gelen birçok kulübünden gelen ilginin artmasıyla birlikte, bu golcü forvetin yaz aylarında Rhein-Neckar-Arena’dan ayrılması giderek kaçınılmaz hale geliyor.
Schicker, Kicker dergisine verdiği demeçte, “Durum şu ki, hem yurt içi hem de yurt dışındaki kulüplerle görüşmeler sürüyor. Asllani’nin sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olduğu da sır değil,” dedi.
Bu açıklamalar, forvetin İngiltere ve İspanya’daki takımlar tarafından yakından takip edildiği bir dönemde geldi ve Schicker’in kamuoyuna yaptığı bu itiraf, kulübün oyuncunun yaz aylarında ayrılmasına hazırlıklı olduğunu gösteriyor.
- Getty Images
Barcelona ve Chelsea, yarışta başı çekiyor
Barcelona, uzun süredir bu 23 yaşındaki oyuncuyla anılıyor; haberlere göre Katalan devi, ilk teması Mart ayında kurmuştu. Kulübün ilgisi bir hayli gayri resmi bir düzeyde kalsa da, Ferran Torres’in Paris Saint-Germain’e transfer olasılığı, Blaugrana’nın Hansi Flick’in forvet hattını güçlendirmek amacıyla Almanya doğumlu forvet oyuncusuna yönelik çabalarını hızlandırmasına neden olabilir.
Ancak İspanyol ekibi, Premier Lig'den gelen sert bir rekabetle karşı karşıya. Chelsea ve Tottenham'ın, İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine ideal bir uyum sağladığı düşünülen bu oyuncuya ciddi ilgi duyduğu belirtiliyor.
Asllani, 33 maçta 10 gol ve 9 asist kaydederek sansasyonel bir çıkış sezonu yaşadı; bu da onu, büyük bir harcama yapmak istemeyen kulüpler için uygun fiyatlı bir seçenek haline getiriyor.
Serbest kalma maddesi ve sözleşme ayrıntıları
Yoğun spekülasyonların başlıca nedenlerinden biri, Asllani’nin transferinin kolaylığıdır. 2029 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen, forvetin sözleşmesinde değerinin 30 milyon avronun biraz altında olduğu bildirilen bir serbest kalma maddesi bulunmaktadır. Bu ücret, onun yaşında ve mevcut istatistiksel performansına sahip bir oyuncu için oldukça cazip görülmektedir.
Borussia Dortmund da yurt içi bir transfer hedefi olarak gündeme gelse de, yurt dışına transfer olmanın cazibesinin önemli bir faktör olmaya devam ettiği anlaşılıyor.
Hoffenheim açısından bu maddenin varlığı, bir alıcı belirlenen bedeli karşıladığında oyuncunun nihai transfer yeri üzerinde pek kontrol sahibi olamayacakları anlamına geliyor; ancak Schicker’in görüşmelerin sürdüğünü doğrulaması, kulübün düzenli bir geçiş sürecini tercih ettiğini gösteriyor.
- Getty Images
Asllani, Şampiyonlar Ligi’ni hayal ediyor
Oyuncu, geleceği hakkındaki spekülasyonlar karşısında nispeten sakin kalmış ve sahadaki performanslarının kendisi adına konuşmasını tercih etmiştir. Bununla birlikte, eninde sonunda Avrupa’nın en üst düzey turnuvasında mücadele etme arzusunu gizlememiştir; bu durum, bu yaz yapacağı kulüp seçimini etkileyebilir.
“Elbette Şampiyonlar Ligi her futbolcu için bir hayaldir. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bence tek kelimeyle muhteşem bir duygu,” diye açıkladı Asllani. “Sadece izlerken ve marş çalarken bile tüylerim diken diken oluyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını her zaman babamla birlikte izlerim; bu yüzden bir gün bu muhteşem turnuvada oynamak benim için çok büyük bir hedef. Küçüklüğümden beri bunu hayal ediyorum.”
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