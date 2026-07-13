Hoffenheim yöneticisi, Barcelona ve Chelsea’nin transfer hedefiyle ilgili görüşmeleri doğruladı

Hoffenheim’ın spor direktörünün, Bundesliga ekibinin değerli oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirdiğini itiraf etmesinin ardından Asllani için rekabet kızışıyor. Kıtanın önde gelen birçok kulübünden gelen ilginin artmasıyla birlikte, bu golcü forvetin yaz aylarında Rhein-Neckar-Arena’dan ayrılması giderek kaçınılmaz hale geliyor.

Schicker, Kicker dergisine verdiği demeçte, “Durum şu ki, hem yurt içi hem de yurt dışındaki kulüplerle görüşmeler sürüyor. Asllani’nin sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olduğu da sır değil,” dedi.

Bu açıklamalar, forvetin İngiltere ve İspanya’daki takımlar tarafından yakından takip edildiği bir dönemde geldi ve Schicker’in kamuoyuna yaptığı bu itiraf, kulübün oyuncunun yaz aylarında ayrılmasına hazırlıklı olduğunu gösteriyor.







