"Herkes ona deli oluyor": Eski BVB yıldızı İtalya'da Harry Kane'e bile rakip oluyor

Gasperini yazdan beri AS Roma için çalışıyor. Orada işleri oldukça iyi gidiyor, ilk yarıda başkent ekibi 19 maçta 12 gol yiyerek ligin en iyi savunmasını sergiledi. Ancak, sadece 22 gol atılması iyileştirilmesi gereken bir durumdu.

Ancak bu durumun bir açıklaması vardı. Ne eski La Liga gol kralı Artem Dovbyk, ne de efsanevi Paulo Dybala ya da kiralık İrlandalı Evan Ferguson forvette güvenilir rakamlar ortaya koyamadı. Uzun süre Matias Soule, takımın en golcü oyuncusu oldu.

Ancak kış geldi ve Gasperini, Bergamo'da yaptığı şeyi yaptı: Yeni bir oyuncu transfer etti ve onu daha önce oynamadığı bir pozisyonda oynattı. Atalanta'da bu, Ademola Lookman ile mükemmel bir şekilde işe yaradı. Leipzig'de forvet dışında her pozisyonda oynayan eski Leipzig oyuncusu, Gasperini yönetiminde olağanüstü bir gelişme gösterdi ve EL finalinde Leverkusen'e karşı attığı üç golle ona teşekkür etti.