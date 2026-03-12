"Herkes ona deli oluyor": Eski BVB yıldızı İtalya'da Harry Kane'e bile rakip oluyor

68 yaşındaki Gian Piero Gasperini, profesyonel futbolda sadece deneyimli bir isim değil, aynı zamanda her zaman kurnaz bir kişi olmuştur. Bunu son zamanlarda özellikle Atalanta Bergamo'da kanıtladı. Dokuz yıl boyunca takımın başında yer alan Gasperini, kulübe 2024 Avrupa Ligi şampiyonluğuyla tarihinin en büyük başarısını yaşattı ve 30 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde bugüne kadar kazandığı tek şampiyonluğu kutladı.
Gasperini yazdan beri AS Roma için çalışıyor. Orada işleri oldukça iyi gidiyor, ilk yarıda başkent ekibi 19 maçta 12 gol yiyerek ligin en iyi savunmasını sergiledi. Ancak, sadece 22 gol atılması iyileştirilmesi gereken bir durumdu.
Ancak bu durumun bir açıklaması vardı. Ne eski La Liga gol kralı Artem Dovbyk, ne de efsanevi Paulo Dybala ya da kiralık İrlandalı Evan Ferguson forvette güvenilir rakamlar ortaya koyamadı. Uzun süre Matias Soule, takımın en golcü oyuncusu oldu.
Ancak kış geldi ve Gasperini, Bergamo'da yaptığı şeyi yaptı: Yeni bir oyuncu transfer etti ve onu daha önce oynamadığı bir pozisyonda oynattı. Atalanta'da bu, Ademola Lookman ile mükemmel bir şekilde işe yaradı. Leipzig'de forvet dışında her pozisyonda oynayan eski Leipzig oyuncusu, Gasperini yönetiminde olağanüstü bir gelişme gösterdi ve EL finalinde Leverkusen'e karşı attığı üç golle ona teşekkür etti.
Gasperini, Malen'i Roma'nın Lookman'ı yaptı
Gasperini, Roma'nın Lookman'ını, Borussia Dortmund'da oynadığı dönemden Bundesliga'da tanınan Donyell Malen'e dönüştürdü. BVB'ye 30 milyon avroya mal olan Hollandalı oyuncu, çoğunlukla kanatta ve çok nadiren de merkezde oynamıştı. Malen, Aston Villa'dan 2 milyon avroya Roma'ya kiralanmadan önce de forvet oynamıyordu.
Gasperini bunların hiçbirini umursamadı. Malen'i merkez forvet olarak sahaya sürdü ve o da kiralık bir oyuncudan hayal bile edilemeyecek bir performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu şu ana kadar sekiz maçta altı gol attı.
Bu goller de çok gerekliydi, çünkü Roma'nın forvet hattında başka sorunlar da var. Dybala sakat ve bir buçuk ay daha dinlenmesi gerekiyor, Dovbyk'in dönüşü için dört hafta daha beklemek gerekiyor ve Ferguson'un ayak bileği o kadar kötü durumda ki, bu sezon bir daha forma giyemeyecek.
Malens'in rüya gibi başlangıcı: Beş kategoride lider
Malen, sansasyonel başlangıcıyla kısa sürede taraftarların kalbini kazandı. Eski Dortmund oyuncusu, iki efsanenin izinden gitti: Sadece Gabriel Batistuta, Roma'nın 2001'deki son şampiyonluğunda garantici bir isim olarak, kulüp için oynadığı ilk yedi maçta daha fazla gol attı (8). Üstelik Mart ayı başında Malen, Avrupa'nın en iyi 5 liginde bu oranla sadece Bayern'den Harry Kane'in (dokuz gol) gerisinde kaldı.
İtalyan gazeteleri sevinçle karşıladı. Corriere dello Sport, "Herkes Malen'e deli oluyor" başlığını attı. Gazzetta dello Sport ise "Malen faktörü - Roma'nın eksikliğini duyduğu forvet" başlığını kullandı.
Bu, Malen'in soğukkanlı tavırlarıyla da ilgiliydi. 49 kez milli forma giyen oyuncu, Serie A'da oynamaya başladığından beri kale önünde son derece etkili. İlk maçından bu yana beş kategoride lider konumda: şut sayısı (36), kaleye şut sayısı (13), ceza sahası içindeki şut sayısı (31), ceza sahası içindeki top temas sayısı (70) ve beklenen gol sayısı (5,48). "Malen'in etkisi mükemmeldi" diyen lig, onu Şubat ayının oyuncusu seçti.
"İnsan algoritması gibi": Roma'da resim yapma heyecanı
"Hareketleri insan algoritması gibi: somut ve cerrahi hassasiyetle. Malen, Roma'yı hücumdaki sıkışıklığından kurtardı" dedi kulübün eski sportif direktörü Walter Sabatini.
Malen ise etrafındaki bu heyecana şimdiye kadar alışık olduğu sakinliğiyle, hatta soğukkanlılıkla tepki gösterdi. "Gasperini bana nerede oynatmak istediğini ve hangi pozisyonda oynamam gerektiğini açıkladı" dedi. "Birçok pozisyonda oynadım, ama orta forvet olarak kendimi rahat hissediyorum ve tehlikeli oluyorum."
Gasperini'nin Malen ile yaptığı hamle şu ana kadar çok iyi sonuç verdi. Koç için bu hiç de şaşırtıcı değildi. "Malen tam da aradığım özelliklere sahip" dedi. "Hem derinlikte hem de genişlikte hareket ediyor, ceza sahasında topu kontrol ediyor ve hemen güçlü bir vuruşla bitiriyor. Bu özellikler bizim için çok önemli. Malen ilk yarıda da olsaydı, birkaç puan daha fazla kazanmış olurduk."
Resim satın alma zorunluluğu neredeyse kesinleşti
Şimdi ikinci yarıda Malen ve Roma için maç sayısı önemli ölçüde artacak. Perşembe akşamı, Avrupa Ligi son 16 turunda FC Bologna ile tamamen İtalyan bir düello oynanacak. On gün içinde dört maç oynanacak.
Bunlardan en önemlileri lig maçları. Romalılar, 2017/18 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Şu anda 28 maçta 51 puanla dördüncü sırada yer alan Roma, puan farkını koruyor, ancak arkasında aynı puana sahip Como ve Juventus Torino takip ediyor. Gasperini'nin eski kulübü Bergamo, Roma'nın beş puan gerisinde.
Teknik direktör, Malen'in formunun devam etmesini umuyor ve son zamanlarda onu bir kez daha övgüyle bahsetti: "Bir forvetin sahip olabileceği en iyi özelliklere sahip: Çok yönlü, çok hızlı, teknik olarak yetenekli ve takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum içinde. Takımın onun gibi bir oyuncuya ihtiyacı var."
Malen ise İtalya'nın başkentinde rahatça yerleşebilir. Kiralama sözleşmesi, Roma'nın Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne kalması durumunda yaklaşık 28 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu içeriyor. Medya haberlerine göre, kulüp onu hiçbir şekilde elinden çıkarmak istemiyor.
Donyell Malen: AS Roma için performans verileri
Resmi maçlar Goller Asist Sarı kartlar Oynadığı dakikalar 8 6 0 1 661