Henry’den Haaland’ı çok kızdıracak Mbappe itirafı

Thierry Henry, Real Madrid yıldızının Manchester City forvetine göre "daha yetenekli" olduğunu belirterek Kylian Mbappe'yi övdü.

Makaleye aşağıda devam ediliyor Makaleye aşağıda devam ediliyor Makaleye aşağıda devam ediliyor Mbappe & Haaland bir UCL maçında karşı karşıya geldi

Her iki süperstar da skorborda isimlerini yazdırdı

Henry, Mbappe'yi Haaland'dan üstün bulduğunu açıkça belirtti WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱