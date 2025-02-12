Kylian Mbappe Erling Haaland Real MadridGetty Images/Goal
Uğur Aktan

Henry’den Haaland’ı çok kızdıracak Mbappe itirafı

K. MbappeE. HaalandM.City - Real MadridM.CityReal MadridŞampiyonlar LigiT. Henry

Thierry Henry, Real Madrid yıldızının Manchester City forvetine göre "daha yetenekli" olduğunu belirterek Kylian Mbappe'yi övdü.

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  • Mbappe & Haaland bir UCL maçında karşı karşıya geldi
  • Her iki süperstar da skorborda isimlerini yazdırdı
  • Henry, Mbappe'yi Haaland'dan üstün bulduğunu açıkça belirtti
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