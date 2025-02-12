Henry’den Haaland’ı çok kızdıracak Mbappe itirafı

Getty Images/GoalUğur AktanHenry’den Haaland’ı çok kızdıracak Mbappe itirafıK. MbappeE. HaalandM.City - Real MadridM.CityReal MadridŞampiyonlar LigiT. HenryThierry Henry, Real Madrid yıldızının Manchester City forvetine göre "daha yetenekli" olduğunu belirterek Kylian Mbappe'yi övdü.Makaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorMbappe & Haaland bir UCL maçında karşı karşıya geldiHer iki süperstar da skorborda isimlerini yazdırdıHenry, Mbappe'yi Haaland'dan üstün bulduğunu açıkça belirttiWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱