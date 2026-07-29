Ayrıca, 16 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da NOVE'de şifresiz olarak ve HBO Max ile discovery+ üzerinden canlı yayınla, Community Shield olan Arsenal-Manchester City maçı oynanacak; geleneksel olarak İngiliz futbol sezonunu açan bu randevuda Premier League şampiyonları ile FA Cup kazananları karşı karşıya gelecek.