Juventus'un Liege'deki ilk maçının ardından Warner Bros. Discovery, sezon öncesinin üç maçını daha NOVE'da şifresiz olarak saat 21.30'da banttan yayınlayacak: 1 Ağustos Cumartesi günü Cardiff-Roma, 5'inde Çarşamba günü Chelsea-Juventus ve 8 Ağustos Cumartesi günü Chelsea-AC Milan.
İlk randevu, Cardiff City Stadyumu'nda sahne alacak Roma ile. Ardından Juventus ve AC Milan, Asya turları kapsamında dünya şampiyonu Chelsea'ye meydan okuyacak: Juventus, Hong Kong'daki Kai Tak Stadyumu'nda; AC Milan ise Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadyumu'nda.