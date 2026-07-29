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SOCCER FRIENDLY STANDARD VS JUVENTUSAFP

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Hazırlık maçları: Milan, Roma ve Juventus NOVE’da

Serie A
AC Milan
Roma
Juventus

Juventus'un Liege'deki ilk maçının ardından Warner Bros. Discovery, sezon öncesinin üç maçını daha NOVE'da şifresiz olarak saat 21.30'da banttan yayınlayacak: 1 Ağustos Cumartesi günü Cardiff-Roma, 5'inde Çarşamba günü Chelsea-Juventus ve 8 Ağustos Cumartesi günü Chelsea-AC Milan.


İlk randevu, Cardiff City Stadyumu'nda sahne alacak Roma ile. Ardından Juventus ve AC Milan, Asya turları kapsamında dünya şampiyonu Chelsea'ye meydan okuyacak: Juventus, Hong Kong'daki Kai Tak Stadyumu'nda; AC Milan ise Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadyumu'nda.


  • Cardiff-Roma, Giampiero Gasperini yönetimindeki Roma için Britanya ekiplerine karşı Galler'de oynanacak üç maçlık serinin ilki. Chelsea-Juventus ve Chelsea-Milan ise Luciano Spalletti ile Ruben Amorim'in takımlarının fiziksel durumunu, İtalya Ligi'nin başlamasına birkaç hafta kala test etmek için prestijli hazırlık maçları.


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  • Ayrıca, 16 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da NOVE'de şifresiz olarak ve HBO Max ile discovery+ üzerinden canlı yayınla, Community Shield olan Arsenal-Manchester City maçı oynanacak; geleneksel olarak İngiliz futbol sezonunu açan bu randevuda Premier League şampiyonları ile FA Cup kazananları karşı karşıya gelecek.

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