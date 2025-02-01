Harry Kane, Erling Haaland’a ait rekoru tarihe gömdü

Harry Kane, bu hafta sonu Bayern Münih formasıyla 50. Bundesliga maçına çıktı ve Bavyera devi için iki golle bu anı taçlandırdı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Kane, Bayern için tarih yazıyor

Holstein Kiel karşısında iki gol attı

Şimdi sadece 50 maçta 55 golü var WhatsApp'ta GOAL'u takip et! 🟢📱