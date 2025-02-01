Harry Kane, Erling Haaland’a ait rekoru tarihe gömdü

Getty Images SportUğur AktanHarry Kane, Erling Haaland’a ait rekoru tarihe gömdüH. KaneBayern MünihWomen's footballBayern Münih - Holstein KielHolstein KielBundesliga IHarry Kane, bu hafta sonu Bayern Münih formasıyla 50. Bundesliga maçına çıktı ve Bavyera devi için iki golle bu anı taçlandırdı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorKane, Bayern için tarih yazıyorHolstein Kiel karşısında iki gol attıŞimdi sadece 50 maçta 55 golü varWhatsApp'ta GOAL'u takip et! 🟢📱