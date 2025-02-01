FC Bayern München v Holstein Kiel - BundesligaGetty Images Sport
Uğur Aktan

Harry Kane, Erling Haaland’a ait rekoru tarihe gömdü

H. KaneBayern MünihWomen's footballBayern Münih - Holstein KielHolstein KielBundesliga I

Harry Kane, bu hafta sonu Bayern Münih formasıyla 50. Bundesliga maçına çıktı ve Bavyera devi için iki golle bu anı taçlandırdı.

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  • Kane, Bayern için tarih yazıyor
  • Holstein Kiel karşısında iki gol attı
  • Şimdi sadece 50 maçta 55 golü var
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