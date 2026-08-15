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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Harika bir fırsat' - Chelsea'nın genç oyuncusu Dastan Satpayev, Burnley'e kiralık transferini tamamladı

Transfers
D. Satpaev
Burnley
Chelsea
Championship
Premier Lig

Chelsea'nın genç forveti Dastan Satpayev, Kairat'tan Stamford Bridge'e uzun süredir beklenen transferini resmen tamamlamasının ardından bir sezonluk kiralık anlaşmayla Burnley'e katıldı. Kısa süre önce Chelsea ile 2033'e kadar sözleşme imzalayan 18 yaşındaki Kazakistan milli oyuncu, düzenli olarak A takım futbolu oynama hedefiyle doğrudan Turf Moor'un yolunu tuttu.

  • Satpayev, Burnley transferini tamamladı

    Burnley, Chelsea'nın genç forveti Satpayev'i 2026-27 Championship sezonu öncesinde bir sezonluğuna kiraladı. 18 yaşındaki Kazakistan milli oyuncu, kısa süre önce Kairat Almaty'den Stamford Bridge'e uzun süredir beklenen transferini tamamladı ve 2033'e kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Transfer ilk olarak Şubat 2025'te anlaşmaya bağlanmış olsa da, ancak bu hafta 18 yaşına giren hücum oyuncusunun ardından resmiyet kazandı.


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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Kazakistanlı genç yetenek fırsatın tadını çıkarıyor

    Kazakistan A Milli Takımı'yla sekiz kez forma giyen gelecek vadeden genç oyuncu, İngiliz futbolunda Burnley ile yeni bir meydan okumaya atılacağı için heyecanını dile getirdi.

    Burnley'nin resmi internet sitesine konuşan Satpayev, hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu, kariyerim adına benim için harika bir fırsat ve neler yapabileceğimi göstermek, ayrıca takımın ait olduğu yere geri dönmesine yardımcı olmak için harika bir kulüp."

    Turf Moor'daki sınava hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan oyuncu, "İngiltere'de ilk kez oynayacağım ve artık bir sonraki bölüme geçmeye, Burnley ile başarılı bir dönem yaşamaya hazırım" dedi.

  • Rekor kıran isim Burnley'yi güçlendirdi

    Satpayev, Mart 2025'te Curaçao'ya karşı A milli takımındaki ilk maçına çıkarak Kazakistan tarihinin en genç oyuncusu olmasının ardından giderek büyüyen bir üne sahip şekilde İngiltere'ye geliyor. Kairat altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da hızlı yükselişini sürdürdü ve Real Madrid ile Inter Milan gibi takımlara karşı kendini test ettikten sonra FC Copenhagen ağlarını sarstı.

    Bitiriciliğini, Dünya Kupası elemelerinde Belçika'ya attığı açılış golüyle ve Chelsea'nin teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki sezon öncesi turunda Western Sydney Wanderers'a karşı kaydettiği golle bir kez daha gösterdi.

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    Championship'te üst lige çıkma yarışı kapıda

    Satpayev şimdi, Burnley hücumunda düzenli süre almayı hedeflerken teknik direktör Nicky Hayen yönetiminde Championship futbolunun gerekliliklerine hızla uyum sağlamaya odaklanıyor. Onun gelişi, Premier League'e doğrudan geri dönüş hedefleyen Burnley'nin hücum hattına yeni bir hücum boyutu ve hayati gol gücü katıyor.

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