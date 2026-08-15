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'Harika bir fırsat' - Chelsea'nın genç oyuncusu Dastan Satpayev, Burnley'e kiralık transferini tamamladı
Satpayev, Burnley transferini tamamladı
Burnley, Chelsea'nın genç forveti Satpayev'i 2026-27 Championship sezonu öncesinde bir sezonluğuna kiraladı. 18 yaşındaki Kazakistan milli oyuncu, kısa süre önce Kairat Almaty'den Stamford Bridge'e uzun süredir beklenen transferini tamamladı ve 2033'e kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Transfer ilk olarak Şubat 2025'te anlaşmaya bağlanmış olsa da, ancak bu hafta 18 yaşına giren hücum oyuncusunun ardından resmiyet kazandı.
- Getty Images Sport
Kazakistanlı genç yetenek fırsatın tadını çıkarıyor
Kazakistan A Milli Takımı'yla sekiz kez forma giyen gelecek vadeden genç oyuncu, İngiliz futbolunda Burnley ile yeni bir meydan okumaya atılacağı için heyecanını dile getirdi.
Burnley'nin resmi internet sitesine konuşan Satpayev, hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu, kariyerim adına benim için harika bir fırsat ve neler yapabileceğimi göstermek, ayrıca takımın ait olduğu yere geri dönmesine yardımcı olmak için harika bir kulüp."
Turf Moor'daki sınava hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan oyuncu, "İngiltere'de ilk kez oynayacağım ve artık bir sonraki bölüme geçmeye, Burnley ile başarılı bir dönem yaşamaya hazırım" dedi.
Rekor kıran isim Burnley'yi güçlendirdi
Satpayev, Mart 2025'te Curaçao'ya karşı A milli takımındaki ilk maçına çıkarak Kazakistan tarihinin en genç oyuncusu olmasının ardından giderek büyüyen bir üne sahip şekilde İngiltere'ye geliyor. Kairat altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da hızlı yükselişini sürdürdü ve Real Madrid ile Inter Milan gibi takımlara karşı kendini test ettikten sonra FC Copenhagen ağlarını sarstı.
Bitiriciliğini, Dünya Kupası elemelerinde Belçika'ya attığı açılış golüyle ve Chelsea'nin teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki sezon öncesi turunda Western Sydney Wanderers'a karşı kaydettiği golle bir kez daha gösterdi.
- Nexpher Images
Championship'te üst lige çıkma yarışı kapıda
Satpayev şimdi, Burnley hücumunda düzenli süre almayı hedeflerken teknik direktör Nicky Hayen yönetiminde Championship futbolunun gerekliliklerine hızla uyum sağlamaya odaklanıyor. Onun gelişi, Premier League'e doğrudan geri dönüş hedefleyen Burnley'nin hücum hattına yeni bir hücum boyutu ve hayati gol gücü katıyor.
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