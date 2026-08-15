Kazakistan A Milli Takımı'yla sekiz kez forma giyen gelecek vadeden genç oyuncu, İngiliz futbolunda Burnley ile yeni bir meydan okumaya atılacağı için heyecanını dile getirdi.

Burnley'nin resmi internet sitesine konuşan Satpayev, hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu, kariyerim adına benim için harika bir fırsat ve neler yapabileceğimi göstermek, ayrıca takımın ait olduğu yere geri dönmesine yardımcı olmak için harika bir kulüp."

Turf Moor'daki sınava hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan oyuncu, "İngiltere'de ilk kez oynayacağım ve artık bir sonraki bölüme geçmeye, Burnley ile başarılı bir dönem yaşamaya hazırım" dedi.