Dumfries, Avusturya'nın Klagenfurt kentindeki Worthersee Stadı'nda Fiorentina'ya karşı oynanan son hazırlık maçında İspanyol devleri adına uzun süredir beklenen ilk maçına çıktı. Mourinho'nun kendisini doğrudan ilk 11'e koyduğu eski Inter oyuncusu için bu önemli bir dönüm noktasıydı. Realmadrid TV'ye konuşan Hollanda milli oyuncusu, o ikonik formayla çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğine dair memnuniyetini gizleyemedi.

Deneyimli savunmacı, Avrupa tarihinin en başarılı kulübünü temsil etmenin duygusal ağırlığını da vurgulamakta gecikmedi. Dumfries, "Kendimi iyi hissettim ve Real Madrid ile ilk maçıma çıktığım için çok gururluyum. Bu ilk maç harika bir deneyimdi ve şimdi daha fazla maç için çok çalışmanın zamanı" dedi.