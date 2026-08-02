Getty Images Sport
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"Harika bir deneyimdi" - Denzel Dumfries, Jose Mourinho yönetiminde yeni rolüyle Real Madrid'deki ilk maçını değerlendirdi
Klagenfurt'ta gurur dolu bir an
Dumfries, Avusturya'nın Klagenfurt kentindeki Worthersee Stadı'nda Fiorentina'ya karşı oynanan son hazırlık maçında İspanyol devleri adına uzun süredir beklenen ilk maçına çıktı. Mourinho'nun kendisini doğrudan ilk 11'e koyduğu eski Inter oyuncusu için bu önemli bir dönüm noktasıydı. Realmadrid TV'ye konuşan Hollanda milli oyuncusu, o ikonik formayla çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğine dair memnuniyetini gizleyemedi.
Deneyimli savunmacı, Avrupa tarihinin en başarılı kulübünü temsil etmenin duygusal ağırlığını da vurgulamakta gecikmedi. Dumfries, "Kendimi iyi hissettim ve Real Madrid ile ilk maçıma çıktığım için çok gururluyum. Bu ilk maç harika bir deneyimdi ve şimdi daha fazla maç için çok çalışmanın zamanı" dedi.
- Getty Images
Mourinho'nun taktik taleplerine uyum sağlamak
Dumfries, sağ kanatta görev yapan savunmacılar arasında geniş kesimlerce en iyilerden biri olarak görülse de, Mourinho taktik düzeninde denemeler yaparken oyuncu ilk maçında biraz farklı bir rolle görevlendirildi. Savunmacı, Fiorentina karşısında alışık olduğu konfor alanının dışında oynadığını kabul etti ancak takımın yararı için kişisel tercihlerini feda etmekten fazlasıyla memnun olduğunu vurguladı.
"Bu ilk maç, ben de antrenmanlara yeni döndüm ama Mourinho benden çok çalışmamı ve değerimi göstermemi istiyor. Doğal pozisyonum değildi ama iyi bir hazırlık maçı oldu. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim ve buna alışkınım, ancak genelde sağda oynarım" dedi.
Üst düzey takım arkadaşlarıyla uyum yakalamak
Sezon öncesi turu, takım kimyası açısından kritik bir kaynaşma ortamı işlevi görüyor; yeni transferlerin, takımın yerleşik yıldızlarının hareketlerini ve eğilimlerini anlamasına olanak tanıyor. Grubun bir parçası olalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Hollandalı milli oyuncu antrenmanlarda sergilenen teknik seviyeyi ve takımla çıktığı ilk maç deneyimini övgüyle anlattı.
Defans oyuncusu, uyumlu bir yapı kurmak için gereken sürenin farkında, ancak yeni sezona girerken bu mevcut Real Madrid kadrosunun potansiyeli konusunda son derece iyimser kalmayı sürdürüyor. Dumfries, "İnanılmaz. Bir haftadır birlikteyiz ve daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sezon öncesi bunun için var ama her şey iyi. Takımda çok fazla kalite var ve önümüzdeki maçları dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Yeni sezon öncesinde
Sezon öncesi hazırlıklar ilerledikçe Dumfries ve takım arkadaşlarının odağı, temel kondisyon ve uyum sürecinden, büyük kupalar için mücadele edebilmek adına gereken taktiksel detayları geliştirmeye kayacak. Fiorentina karşısında oynanan 75 dakika sağlam bir temel sundu, ancak Santiago Bernabeu'daki beklentilerin dünyanın başka hiçbir yerinden daha yüksek olduğunu bilen bir oyuncu için asıl sıkı çalışma daha yeni başlıyor. Savunmacının maç ritmini daha da artırmayı ve takım dinamiğine daha fazla uyum sağlamayı sürdüreceği önümüzdeki haftalar belirleyici olacak.
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