AFP
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Hansi Flick, kritik PSG maçı öncesi üç Barcelona oyuncusunun sağlık durumundan endişeli
La Cartuja'da sakatlık endişeleri artıyor
Barcelona'nın Betis karşısında aldığı farklı 5-2'lik galibiyet, takımın yakaladığı ivmeyi sekteye uğratma tehdidi taşıyan, giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle bir ölçüde gölgede kaldı. Flick, maçın ardından Eric Garcia ve Gerard Martin'in fiziksel rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını doğruladı. Düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Jules Kounde de hafif sorunlar yaşıyor. Birkaç gün içinde Avrupa'da zorlu bir maça çıkmaya hazırlanan Barcelona için bu gelişmeler daha kötü bir zamana denk gelemezdi.
Gecenin en dikkat çeken kaybı Garcia oldu. Sağ kuadriseps kasında keskin bir rahatsızlık hisseden oyuncu sahayı terk etmek zorunda kaldı. Flick'in rotasyonunda düzenli olarak yer alan çok yönlü İspanyol futbolcu, yere yığıldı ve soyunma odasına gitmeden önce sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Garcia, kısa süre önce de burnundaki bir sorun nedeniyle koruyucu maskeyle oynamak zorunda kalmıştı.
- Getty Images Sport
Flick, kadronun fiziksel durumu konusunda temkinli
Teknik ekip, deplasmana gidecek kadroya ilişkin son kararını vermeden önce üç oyuncuyu da Ciutat Esportiva Joan Gamper'de planlanan toparlanma seanslarında yakından takip edecek. Flick, bir sonraki maçta savunma oyuncularının oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda temkinli konuştu.
“Şu anda en önemli şey toparlanmak. Toparlanma çok önemli. Salı günü oyuncuların sahada kalacağı süreyi nasıl yöneteceğimize de bakacağız. Durumu değerlendireceğiz ve sahaya çıkacak 11 oyuncu bulacağız. Eric'e ne olacağını bilmiyoruz. Kounde'nin küçük sorunları var, Gerard'ın da öyle. Bakmamız gerekecek. Önümüzde iki gün daha var; salı günü ne olacağını göreceğiz. Sağlık kontrollerinin sonuçlarını beklemeliyiz,” diye açıkladı teknik direktör.
Taktiksel tatmin ve kadro derinliği
Sevilla'daki performans yalnızca bireysel yeteneklerden ibaret değildi. Flick, takımının kolektif çabasını ve antrenman sahasındaki çalışmalarını da övdü. Alman teknik direktör, Barcelona'nın devre arasına iki farklı üstünlükle girmesini sağlayan duran top organizasyonlarının etkisine özellikle dikkat çekti. Bu pozisyonlardaki verimliliğin artmasında Heiko Westermann ve Jose Ramon de la Fuente'nin de aralarında bulunduğu teknik ekibinin payı olduğunu söyledi.
Flick, "Duran toplarda bu güce sahip olmak önemli. Devre arasından önce ikinci golü attığımız için mutluyum, bu önemliydi. Bunun üzerinde çalışıyoruz; Heiko ve Dela iyi iş çıkarıyor" dedi.
- AFP
Gözler PSG sınavına çevriliyor
Flick, odağını hızla salı günü PSG ile oynanacak maça çevirdi. Oyuncuların fiziksel olarak iyi toparlanmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Flick, iki maç arasındaki kısa süreyi dikkate alarak teknik ekibin kadro rotasyonunu ve oyuncuların sahada kalacağı süreleri dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Flick, “Herkes en iyi seviyesinde. Bunu her basın toplantısında söylüyorum çünkü her gün görüyorum. En önemli şey, en üst düzeyde antrenman yapmaları ve bunu yapıyorlar. Şimdi salı günü PSG ile maçımız var. İyi toparlanmamız ve oyuncuların sahada kalacağı süreleri yönetmek için ne yapacağımıza bakmamız gerekecek. Ama bizim için bugünkü galibiyet inanılmaz” dedi.
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