Barcelona'nın Betis karşısında aldığı farklı 5-2'lik galibiyet, takımın yakaladığı ivmeyi sekteye uğratma tehdidi taşıyan, giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle bir ölçüde gölgede kaldı. Flick, maçın ardından Eric Garcia ve Gerard Martin'in fiziksel rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını doğruladı. Düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Jules Kounde de hafif sorunlar yaşıyor. Birkaç gün içinde Avrupa'da zorlu bir maça çıkmaya hazırlanan Barcelona için bu gelişmeler daha kötü bir zamana denk gelemezdi.

Gecenin en dikkat çeken kaybı Garcia oldu. Sağ kuadriseps kasında keskin bir rahatsızlık hisseden oyuncu sahayı terk etmek zorunda kaldı. Flick'in rotasyonunda düzenli olarak yer alan çok yönlü İspanyol futbolcu, yere yığıldı ve soyunma odasına gitmeden önce sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Garcia, kısa süre önce de burnundaki bir sorun nedeniyle koruyucu maskeyle oynamak zorunda kalmıştı.