Değişiklikler evet, ama devrim yok. Repubblica gazetesinin bugünkü haberine göre, profesyonel bir hakem kadrosu oluşturma projesi, en azından şimdilik hayata geçirilmeyecek. Her şey ertelendi; karar verilmesi, değerlendirilmesi ve anlaşılması gereken hususlar var, özellikle de İtalya Dünya Kupası play-off'larını geçemezse. Bugün İTFB, La Haye'deki düzenlemeleri dayatacak güce sahip değil. Üstelik kulüpler de bölünmüş durumda; Lotito ve De Laurentiis karşı çıkarken, lehte olanlar bile acele etmemenin daha iyi olacağını düşünüyor: "Play-off'lara bir hafta kala reform yapılmaz."
Çeviri:
Hakemler, profesyonel statüye son. Gianluca Rocchi'ye veda, Open VAR'ın kaldırılmasına doğru
OPEN VAR KAPANIYOR, ARTIK REF CAM YOK
Repubblica'nın haberine göre, VAR sistemi iptal edilme riskiyle karşı karşıya: Hakemler, televizyonda hatalarını kabul eden yönetim kademesinden rahatsızlık duyuyor. Aynı televizyon kanalları ise, rahatsız edici olduğu iddia edilen gerçekleri gizlemekle suçlanmamak için VAR odasıyla yapılan tüm diyalogların yayınlanmasının zorunlu hale getirilmesini talep ediyor. Son olarak, announcement (hakemin seyircilere yaptığı açıklamalar) ve ref cam (hakemin bakış açısıyla çekilen görüntüler) de ortadan kalkabilir.
VIA ROCCHI, ROSETTI'Yİ BEĞENİYOR
Yeni yıldan itibaren yeni bir hakem atama sorumlusu göreve gelebilir: Gianluca Rocchi’nin sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve şu anki duruma bakılırsa kendisi kalmaya pek istekli görünmüyor. İTFB, UEFA hakem atama sorumlusu Roberto Rosetti’yi beğeniyor; Rosetti, VAR’ın daha az ön planda olması gerektiğini her zaman savunmuştur.