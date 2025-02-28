Haaland’ın Real Madrid’e transferi Haaland ve Real Madrid dışında kritik karara bağlı

Manchester City ile 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Norveçli golcü, takımdan beklenenden çok daha erken ayrılabilir.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda 2034'e kadar sözleşme imzalandı

Real Madrid ile bir süredir bağlantılı

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