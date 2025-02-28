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Erling Haaland Real Madrid 2025Getty/GOAL
Uğur Aktan

Haaland’ın Real Madrid’e transferi Haaland ve Real Madrid dışında kritik karara bağlı

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Manchester City ile 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Norveçli golcü, takımdan beklenenden çok daha erken ayrılabilir.

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  • 2034'e kadar sözleşme imzalandı
  • Real Madrid ile bir süredir bağlantılı
  • City, FFP davasında kararı bekliyor
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