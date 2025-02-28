Haaland’ın Real Madrid’e transferi Haaland ve Real Madrid dışında kritik karara bağlı

Getty/GOALUğur AktanHaaland’ın Real Madrid’e transferi Haaland ve Real Madrid dışında kritik karara bağlıE. HaalandM.CityReal MadridTransfersLa LigaPremier LigManchester City ile 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Norveçli golcü, takımdan beklenenden çok daha erken ayrılabilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıda2034'e kadar sözleşme imzalandıReal Madrid ile bir süredir bağlantılıCity, FFP davasında kararı bekliyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱