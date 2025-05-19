GettyUğur Aktan"Guardiola 118 milyon euroluk oyuncusunu sevmiyor!"J. GrealishM.CityP. GuardiolaTransfersPremier LigFA KupasıJack Grealish'e, Pep Guardiola'nın açıkça "onu sevmediği" için bir sonraki transfer döneminde Manchester City'den "ayrılması gerektiği" söylendi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues below2021'de Britanya'nın en pahalı oyuncusu olduEtihad'daki dönemde bir kıvılcım bulmakta zorlandıBir sonraki transfer döneminde yeni bir meydan okumaya yönelmesi tavsiye edildiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱