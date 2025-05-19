"Guardiola 118 milyon euroluk oyuncusunu sevmiyor!"

Jack Grealish'e, Pep Guardiola'nın açıkça "onu sevmediği" için bir sonraki transfer döneminde Manchester City'den "ayrılması gerektiği" söylendi.

Article continues below Article continues below Article continues below 2021'de Britanya'nın en pahalı oyuncusu oldu

Etihad'daki dönemde bir kıvılcım bulmakta zorlandı

Bir sonraki transfer döneminde yeni bir meydan okumaya yönelmesi tavsiye edildi GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱