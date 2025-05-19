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Jack Grealish Pep Guardiola Manchester City 2024-25Getty
Uğur Aktan

"Guardiola 118 milyon euroluk oyuncusunu sevmiyor!"

J. GrealishM.CityP. GuardiolaTransfersPremier LigFA Kupası

Jack Grealish'e, Pep Guardiola'nın açıkça "onu sevmediği" için bir sonraki transfer döneminde Manchester City'den "ayrılması gerektiği" söylendi.

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  • 2021'de Britanya'nın en pahalı oyuncusu oldu
  • Etihad'daki dönemde bir kıvılcım bulmakta zorlandı
  • Bir sonraki transfer döneminde yeni bir meydan okumaya yönelmesi tavsiye edildi
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