Kümede kalma mücadelesindeki doğrudan rakiplerin karşılaşmasını Genoa kazandı. İlk yarının ortalarında Ellertson’ın attığı jeneriklik golle Venezia’yı 1-0 mağlup eden Genoa, lig tablosundaki durumu açısından şimdiden büyük önem taşıyan 3 puanı aldı.

İki takımın da temkinli oynadığı maçta oyuna daha çok Venezia hâkim oldu ancak Bijlow’un koruduğu kalede gerçek bir tehlike yaratamadı. Ellertson’ın ceza sahası çizgisinden çektiği sert şut üst köşeden ağlara giderken Stankovic’in yapabileceği bir şey yoktu. Genoa kalecisi, sonucu korumak ve 3 puanı De Rossi’ye kazandırmak için ancak 93. dakikada Akor Adams’ın pozisyonunda gerçek bir mucizeye imza atmak zorunda kaldı.

Nicola, Napoli karşısındaki galibiyeti tekrarlayamadı ve puan tablosunun son sırasına geriledi. Genoa ise kazandığı 7 puanın tamamını kendi sahasında alarak ev sahibi avantajının gücünü bir kez daha gösterdi.





GENOA-VENEZIA 1-0

Gol: 26' Ellertson (G)



