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Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Genoa'ya Ellertson yetti: Venezia'yı 1-0 mağlup etti, rakibi son sırada kaldı

Genoa
Venezia
Serie A
Genoa - Venezia

2026/2027 Serie A sezonunun 8. haftasındaki Genoa-Venezia maçını takip edin.

Kümede kalma mücadelesindeki doğrudan rakiplerin karşılaşmasını Genoa kazandı. İlk yarının ortalarında Ellertson’ın attığı jeneriklik golle Venezia’yı 1-0 mağlup eden Genoa, lig tablosundaki durumu açısından şimdiden büyük önem taşıyan 3 puanı aldı.

İki takımın da temkinli oynadığı maçta oyuna daha çok Venezia hâkim oldu ancak Bijlow’un koruduğu kalede gerçek bir tehlike yaratamadı. Ellertson’ın ceza sahası çizgisinden çektiği sert şut üst köşeden ağlara giderken Stankovic’in yapabileceği bir şey yoktu. Genoa kalecisi, sonucu korumak ve 3 puanı De Rossi’ye kazandırmak için ancak 93. dakikada Akor Adams’ın pozisyonunda gerçek bir mucizeye imza atmak zorunda kaldı.

Nicola, Napoli karşısındaki galibiyeti tekrarlayamadı ve puan tablosunun son sırasına geriledi. Genoa ise kazandığı 7 puanın tamamını kendi sahasında alarak ev sahibi avantajının gücünü bir kez daha gösterdi.


GENOA-VENEZIA 1-0

Gol: 26' Ellertson (G)


  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    93' BIJLOW'DAN MUCİZEVİ KURTARIŞ - Akor Adams altıpas çizgisinde dönüp şutunu çekiyor. Bijlow ise sağına uzanarak olağanüstü bir refleksle topu çıkarıyor ve skoru koruyor.


    74' POZİSYON - Yeboah ceza sahası çizgisinden şansını deniyor. Bijlow'u geçen top savunmaya çarpıp az farkla üstten dışarı çıkıyor.


    45' POZİSYON - Yeboah'ın şut-ortasına kimse dokunmuyor ve top uzak köşeye doğru süzülüyor. Bijlow, müthiş bir refleksle uzanıp topu kornere çeliyor.


    26' GOL - El Shaarawy topu Ellertson'a açıyor. Topu kontrol eden Ellertson'ın sol ayağıyla çektiği çok sert şut, direklerin birleştiği noktanın hemen altından ağlara gidiyor. Stankovic'in yapabileceği bir şey yok.


    25' POZİSYON - Yeboah harika bir kontra atakla Adams'ı buluyor. Adams'ın ceza sahasının ortasına geri gönderdiği topa Yeboah sol ayağıyla gelişine vuruyor, Bijlow ise mucizevi bir kurtarış yapıyor.


    6' POZİSYON - Ostigard yükselip kafa vuruşuyla topu Stankovic'in kalesine gönderiyor. Stankovic rahatlıkla kurtarıyor.


    0' Marassi'deki Galileo Ferraris Stadyumu'nda saat 15.00'te başlama vuruşu yapılıyor.


    BURADA BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI

  • Genoa-Venezia: Maçın künyesi

    Genoa-Venezia 1-0


    Gol: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (70' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe (81' Amorim), Mitaj (81' Puczka); Messias (62' Frendrup), El Shaarawy (62' Colombo); Osmajic.

    Yedekler: Baldanzi, Drameh, Klisys, Meichtry, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Teknik direktör: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut (79' Rrhamani), Basic (71' Dagasso), Sohm (88' Lauberbach), Perez, Haps (71' Mazzocchi); Yeboah, Adams.

    Yedekler: Bella-Kotchap, Busio, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lisman, Montipò, Sagrado, Schingtienne.

    Teknik direktör: Davide Nicola


    Hakem: Sozza

    Sarı kart görenler: Otoa (G)

    Kırmızı kart görenler: -

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