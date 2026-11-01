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US Lecce v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Genoa deplasmanda da kazandı: Derin kriz içindeki Lecce'yi 2-1 mağlup etti

Lecce
Genoa
Lecce - Genoa
Serie A

Serie A’nın 10. haftasındaki Lecce-Genoa maçını takip edin.

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Genoa yükselişini sürdürdü ve deplasmanda da kazandı. Krizdeki Lecce'yi Via Del Mare'de 2-1 mağlup eden Daniele De Rossi'nin ekibi, üst üste üçüncü, son beş maçtaki dördüncü galibiyetini aldı. Genoa böylece düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

Osmajic'in maçın başında, Messias'ın ise kısa süre sonra attığı goller karşılaşmanın seyrini belirledi. Maleh'nin bir oyuncuya çarparak yön değiştiren frikik golü, Lecce'yi gerçek anlamda yeniden maça ortak edemedi. El Shaarawy'nin direğe takılması ve Stulic'in elle oynaması nedeniyle iptal edilen gol, karşılaşmanın öne çıkan diğer anlarıydı. Bijlow ise maç boyunca ciddi biçimde zorlanmadı.

De Rossi'nin yüzü gülerken Eusebio Di Francesco için durum tam tersiydi. Takımı üst üste üçüncü, son beş maçta ise dördüncü yenilgisini aldı. Lecce'nin düşme hattıyla arasındaki puan farkı giderek daha da azalabilir.

LECCE-GENOA 1-2

GOLLER: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    78' PENALTI İTİRAZI - Fatah, Ellertson'ın arkadan müdahalesi nedeniyle penaltı bekliyor ancak Marchetti oyunu sürdürüyor. Tekrar görüntülerinde müdahalenin faul olduğu görülüyor fakat pozisyon ceza sahası dışında.

    56' DİREK - El Shaarawy'den kendine özgü harika bir hareket. Eski Roma oyuncusu, ceza sahasının sol tarafındaki çizgi yakınında topu alıyor, sağ ayağına çekip uzak direğe doğru falsolu bir şut çıkarıyor. Falcone'yi geçen top direğe çarpıyor.

    45+2' GOL İPTAL - Gallo soldan ilerleyip son çizgiye iniyor ve savunmacıyla kaleci arasından ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Stulic sağ ayağıyla topa dokunuyor ancak Bijlow'a isabet ettiriyor. Seken top, vücuduna bitişik duran koluna çarpıp ağlara gidiyor. Marchetti önce golü veriyor fakat VAR incelemesinin ardından, elle temasın hemen ardından gol gelmesi nedeniyle golü iptal ediyor.

    39' GOL - Lecce'nin ceza sahası çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Maleh geçiyor. Sol ayağıyla falsolu vurduğu top Frendrup'a çarpıp yön değiştiriyor ve Bijlow'u ters ayakta yakalıyor.

    29' GOL - Genoa'dan bir başka müthiş hızlı hücum. Solda topu alan El Shaarawy, Messias'ı hemen ara pasıyla kaleye yönlendiriyor. Falcone ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, sola açılarak kaleciyi geçiyor ve boş kaleye vuruyor. Top, savunmanın çaresiz müdahalesinden önce yavaşça gol çizgisini geçiyor. Hakem Marchetti'nin saati titriyor ve gol kararı veriliyor.

    21' FIRSAT - El Shaarawy'den büyük hata. Genoa sağ kanattan kontra atağa çıkıyor. Ceza sahasına giren Messias, Falcone'nin kalesinden çıkmasını sağlıyor ancak şut çekmek yerine pas vermeyi seçiyor. Arka direkte topu alan El Shaarawy'nin vuruşu auta gidiyor.

    11' GOL - Lecce topu oyuna çıkarırken büyük bir hata yapıyor; topu Genoa'ya kaptırıyor ve Messias'ın kaleye yönelmesine fırsat veriyor. Yaşanan karambolde El Shaarawy orta yapmayı deniyor. Engellenen orta sonrası top yeniden Messias'a geliyor. Messias'ın bekletmeden yaptığı ortada Osmajic, ceza sahasının ortasından ayak içiyle vurup Falcone'yi mağlup ediyor.

    0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de.

    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • LECCE-GENOA: MAÇIN KÜNYESİ

    Lecce-Genoa 1-2

    Goller: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter (56' Kaba), Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro (60' Fatah). Teknik direktör: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostiggrd, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Ehizibue (61' Wiafe); El Shaarawy (60' Vitinha) Messias; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi

    Hakem: Marchetti

    Sarı kart görenler: Kaba (L), Traore (G)

    Kırmızı kart görenler: -

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Gelecek maçlar
TOR

TOR

Serie A

07 Kas 2026

LEC

LEC

GEN

GEN

Serie A

08 Kas 2026

MIL

MIL