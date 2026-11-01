Genoa deplasmanda da kazandı: Derin kriz içindeki Lecce'yi 2-1 mağlup etti

78' PENALTI İTİRAZI - Fatah, Ellertson'ın arkadan müdahalesi nedeniyle penaltı bekliyor ancak Marchetti oyunu sürdürüyor. Tekrar görüntülerinde müdahalenin faul olduğu görülüyor fakat pozisyon ceza sahası dışında.
56' DİREK - El Shaarawy'den kendine özgü harika bir hareket. Eski Roma oyuncusu, ceza sahasının sol tarafındaki çizgi yakınında topu alıyor, sağ ayağına çekip uzak direğe doğru falsolu bir şut çıkarıyor. Falcone'yi geçen top direğe çarpıyor.
45+2' GOL İPTAL - Gallo soldan ilerleyip son çizgiye iniyor ve savunmacıyla kaleci arasından ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Stulic sağ ayağıyla topa dokunuyor ancak Bijlow'a isabet ettiriyor. Seken top, vücuduna bitişik duran koluna çarpıp ağlara gidiyor. Marchetti önce golü veriyor fakat VAR incelemesinin ardından, elle temasın hemen ardından gol gelmesi nedeniyle golü iptal ediyor.
39' GOL - Lecce'nin ceza sahası çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Maleh geçiyor. Sol ayağıyla falsolu vurduğu top Frendrup'a çarpıp yön değiştiriyor ve Bijlow'u ters ayakta yakalıyor.
29' GOL - Genoa'dan bir başka müthiş hızlı hücum. Solda topu alan El Shaarawy, Messias'ı hemen ara pasıyla kaleye yönlendiriyor. Falcone ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, sola açılarak kaleciyi geçiyor ve boş kaleye vuruyor. Top, savunmanın çaresiz müdahalesinden önce yavaşça gol çizgisini geçiyor. Hakem Marchetti'nin saati titriyor ve gol kararı veriliyor.
21' FIRSAT - El Shaarawy'den büyük hata. Genoa sağ kanattan kontra atağa çıkıyor. Ceza sahasına giren Messias, Falcone'nin kalesinden çıkmasını sağlıyor ancak şut çekmek yerine pas vermeyi seçiyor. Arka direkte topu alan El Shaarawy'nin vuruşu auta gidiyor.
11' GOL - Lecce topu oyuna çıkarırken büyük bir hata yapıyor; topu Genoa'ya kaptırıyor ve Messias'ın kaleye yönelmesine fırsat veriyor. Yaşanan karambolde El Shaarawy orta yapmayı deniyor. Engellenen orta sonrası top yeniden Messias'a geliyor. Messias'ın bekletmeden yaptığı ortada Osmajic, ceza sahasının ortasından ayak içiyle vurup Falcone'yi mağlup ediyor.
0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de.
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