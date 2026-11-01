Genoa deplasmanda da kazandı: Derin kriz içindeki Lecce'yi 2-1 mağlup etti

Genoa yükselişini sürdürdü ve deplasmanda da kazandı. Krizdeki Lecce'yi Via Del Mare'de 2-1 mağlup eden Daniele De Rossi'nin ekibi, üst üste üçüncü, son beş maçtaki dördüncü galibiyetini aldı. Genoa böylece düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

Osmajic'in maçın başında, Messias'ın ise kısa süre sonra attığı goller karşılaşmanın seyrini belirledi. Maleh'nin bir oyuncuya çarparak yön değiştiren frikik golü, Lecce'yi gerçek anlamda yeniden maça ortak edemedi. El Shaarawy'nin direğe takılması ve Stulic'in elle oynaması nedeniyle iptal edilen gol, karşılaşmanın öne çıkan diğer anlarıydı. Bijlow ise maç boyunca ciddi biçimde zorlanmadı.

De Rossi'nin yüzü gülerken Eusebio Di Francesco için durum tam tersiydi. Takımı üst üste üçüncü, son beş maçta ise dördüncü yenilgisini aldı. Lecce'nin düşme hattıyla arasındaki puan farkı giderek daha da azalabilir.

LECCE-GENOA 1-2

GOLLER: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)