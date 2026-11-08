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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Genoa, De Rossi: "Bireysel hatalar mı? Kalulu da bize karşı böyle bir hata yaptı"

D. De Rossi
Genoa
Genoa - AC Milan
AC Milan
Serie A

Takımın teknik direktörü Milan yenilgisinin ardından konuştu.

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Daniele De Rossi, Genoa Teknik Direktörü, Marassi'de Milan'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "Bireysel hatalar mı? Oyuncularımı tebrik ettim. Performansımız çok iyiydi. Bireysel hatalardan söz etmeyi sevmiyorum. Gol yediklerinde bireysel hatalardan bahsedip gol attıklarında bahsetmeyen pek çok teknik direktör duyuyorum. Kalulu da Baldanzi'nin golünde bireysel bir hata yapmıştı (Genoa-Juventus maçında, editörün notu). Futbol böyle. Yalnızca işimize geldiğinde buna sığınamayız. Hataları telafi etmenin yolları var. Yediğimiz gollerde hep birlikte bazı hatalar yaptık, daha iyisini yapabilirdik. Ama bunun dışında maçın genelinde performansımız bence çok iyiydi."

  • De Rossi, Milannews.it'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir önceki aradan önce biraz daha kırılgandık ama oyuncularım her zaman reaksiyon gösterdi. Tepki verirken düzenimizi koruduk. Milan'ın topun ayağı yaktığı anlarda bile topu saklayabilen birkaç oyuncusu var; top onların ayağını hiç yakmıyor. Onlar yüzünden sahadaki mesafeleri biraz kaybediyorsun ve fiziksel açıdan büyük fedakârlık gerektiren bir maç oynaman gerekiyor. Bunu herkes yaptı; bu da bana gurur duyabileceğim bir takıma sahip olduğumu gösteriyor. Bugünkü gibi oynarsak kaybettiğimizden daha fazla maç kazanacağız".

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