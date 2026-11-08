De Rossi, Milannews.it'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir önceki aradan önce biraz daha kırılgandık ama oyuncularım her zaman reaksiyon gösterdi. Tepki verirken düzenimizi koruduk. Milan'ın topun ayağı yaktığı anlarda bile topu saklayabilen birkaç oyuncusu var; top onların ayağını hiç yakmıyor. Onlar yüzünden sahadaki mesafeleri biraz kaybediyorsun ve fiziksel açıdan büyük fedakârlık gerektiren bir maç oynaman gerekiyor. Bunu herkes yaptı; bu da bana gurur duyabileceğim bir takıma sahip olduğumu gösteriyor. Bugünkü gibi oynarsak kaybettiğimizden daha fazla maç kazanacağız".