AFP
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Fransız devi Bordeaux, sansasyonel 1 avroluk devralma ile resmen yok olmaktan kurtuldu
Hayatta kalmak için sembolik bir bedel
Fransız futbolu için çarpıcı bir gelişmede, Bordeaux, kulübün sembolik olarak yalnızca 1 € karşılığında el değiştirmesi için anlaşmaya varıldığını doğruladı. Anlaşma, Gerard Lopez'in sahibi olduğu şirketin zor durumdaki kulübün kontrolünü yeni bir şirket olan Park Bench'e bırakmasını öngörüyor.
Satın alma bedeli son derece düşük olsa da, yeni sahipler çok büyük bir mali yük üstleniyor. Kulüp, işlemin borçların üstlenilmesiyle birlikte sembolik bir euro karşılığında tamamlandığını açıkladı. Park Bench, bu önemli yükümlülükleri üstlenmeyi kabul ederek, aylar süren artan ekonomik baskı ve idari başarısızlıkların ardından birçok kişinin hiç gelmeyeceğinden korktuğu can simidini kulübe sağladı.
- Getty
İyileşmeye giden uzun yol
Bordeaux'nun gözden düşüşü, kendini adamış taraftarları için hem hızlı hem de acı verici oldu. Bir zamanlar Avrupa kupalarının müdavimi ve Ligue 1'de şampiyonluk yarışı veren kulüp, sonunda ulusal profesyonel liglerden çıkarılmasına yol açan yıllarca süren kötü yönetimin bedelini ödedi.
Durumun ciddiyetine rağmen kulüp, bu devralmayı yeni bir dönemin başlangıcı olarak sunuyor. Sosyal medyada paylaşılan resmî bir açıklamada kulüp, resmî anlaşmayı organizasyonun geleceği için “büyük bir adım” olarak nitelendirerek iyimserliğini dile getirdi. Bu gelişme, takımının saha dışındaki bitmek bilmeyen çalkantılarla mücadele ederken Fransız futbol piramidinde hızla aşağıya düştüğünü gören taraftar kitlesi için bir umut ışığını temsil ediyor.
Düzenleyici engeller sürüyor
Lopez ile Park Bench arasındaki anlaşma büyük bir dönüm noktası olsa da, anlaşma henüz tam olarak onaylanmış değil. Yeni potansiyel sahiplerin şimdi mali yeterliliklerini ve uzun vadeli niyetlerini kanıtlamak için sıkı bir inceleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu süreç, kulübün bundan sonra sürdürülebilir şekilde faaliyet gösterebilmesini ve Fransa lig yapısı içindeki devam eden yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla ilgili bölgesel spor otoriteleri önünde planlanmış bir katılımı da içeriyor.
Alıcılar şimdi Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından mülakata alınacak. Bu duruşma, devralma sürecindeki hayati bir yasal gereklilik.
- AFP
Tarihi bir kurum yeniden doğdu
Bordeaux'nun kurtuluşu, Avrupa futbolunda rahatlama ve temkinin karışımıyla karşılanıyor. Tüm yaz boyunca yok olmanın eşiğine gelen kulübün hayatta kalması, Fransız futbolunun en ünlü isimlerinden birinin mücadele etmeyi sürdüreceği anlamına geliyor.
Yaklaşan düzenleyici mülakatta başarı sağlanması, kulübün Regional 1 ligindeki yerini güvence altına almak için yapbozun son parçası. Şimdilik odak noktası istikrarı sağlamak olmaya devam ediyor.
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