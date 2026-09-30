Fransız futbolu için çarpıcı bir gelişmede, Bordeaux, kulübün sembolik olarak yalnızca 1 € karşılığında el değiştirmesi için anlaşmaya varıldığını doğruladı. Anlaşma, Gerard Lopez'in sahibi olduğu şirketin zor durumdaki kulübün kontrolünü yeni bir şirket olan Park Bench'e bırakmasını öngörüyor.

Satın alma bedeli son derece düşük olsa da, yeni sahipler çok büyük bir mali yük üstleniyor. Kulüp, işlemin borçların üstlenilmesiyle birlikte sembolik bir euro karşılığında tamamlandığını açıkladı. Park Bench, bu önemli yükümlülükleri üstlenmeyi kabul ederek, aylar süren artan ekonomik baskı ve idari başarısızlıkların ardından birçok kişinin hiç gelmeyeceğinden korktuğu can simidini kulübe sağladı.







