Fiorentina'nın resmi açıklamasında da yer aldığı üzere: "ACF Fiorentina, futbolcu Luca Ranieri ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu; anlaşmada 30 Haziran 2030'a kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.





Ranieri, Fiorentina altyapısında yetişti ve mor formayla Serie A, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve Konferans Ligi'nde 164 maça çıkıp 12 gol attı; aynı zamanda İtalya'nın tüm alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra A Milli Takım'a kadar yükseldi".