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ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Fiorentina, Ranieri’nin sözleşmesi 2030’a kadar uzatıldı

L. Ranieri
Fiorentina
Transfers
Serie A

Savunma oyuncusu Fiorentina ile macerasını uzattı

Fiorentina'nın resmi açıklamasında da yer aldığı üzere: "ACF Fiorentina, futbolcu Luca Ranieri ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu; anlaşmada 30 Haziran 2030'a kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.


Ranieri, Fiorentina altyapısında yetişti ve mor formayla Serie A, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve Konferans Ligi'nde 164 maça çıkıp 12 gol attı; aynı zamanda İtalya'nın tüm alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra A Milli Takım'a kadar yükseldi".

  • Luca Ranieri, 2022’den bugüne Fiorentina formasıyla şu ana kadar 164 maça çıktı ve 12 gol attı. 1999 doğumlu savunmacı, kariyerinde Foggia, Ascoli, SPAL ve Salernitana’da da oynadı. Ayrıca 2025’te İtalya Milli Takımı’nda bir kez forma giydi.

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