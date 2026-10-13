Fiorentina, Arjantinli oyun kurucu Franco Mastantuono'nun Genoa'ya kaybettikleri lig maçında yaşadığı el sorununu gidermek için bugün ameliyat olmak zorunda kaldığını açıkladı. Eski Real Madrid oyuncusu ameliyat oldu ancak atel kullanımı sayesinde yeniden Vanoli'nin görev verebileceği duruma gelmesi bekleniyor.
Fiorentina: Mastantuono bir elinden ameliyat edildi
RESMÎ AÇIKLAMA
Fiorentina kulübünün bugün yapılan müdahaleye ilişkin resmî açıklaması şöyle: "ACF Fiorentina, futbolcu Franco Mastantuono'nun bugün öğleden sonra, ligde oynanan Genoa-Fiorentina karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sol elinin IV. metakarp kemiğinde oluşan kırığın yerine oturtulması ve sabitlenmesi için ayakta tedavi kapsamında bir müdahale geçirdiğini duyurur."
Hemen göreve hazır
Fiorentina, açıklamasında bu operasyonun ardından iyileşme süresini de doğruladı. Daha doğrusu, müdahalenin Mastantuono'nun hemen sahalara dönmesine engel olmayacağını ve oyuncunun Fiorentina'nın Floransa'da Como ile karşılaşacağı bir sonraki maç için tamamen hazır olacağını yineledi:
"Yarından itibaren futbolcu takımla birlikte normal antrenmanlarına yeniden başlayacak ve bir sonraki lig maçı için tamamen hazır olacak."
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