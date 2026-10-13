Fiorentina, açıklamasında bu operasyonun ardından iyileşme süresini de doğruladı. Daha doğrusu, müdahalenin Mastantuono'nun hemen sahalara dönmesine engel olmayacağını ve oyuncunun Fiorentina'nın Floransa'da Como ile karşılaşacağı bir sonraki maç için tamamen hazır olacağını yineledi:

"Yarından itibaren futbolcu takımla birlikte normal antrenmanlarına yeniden başlayacak ve bir sonraki lig maçı için tamamen hazır olacak."