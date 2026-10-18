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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Fiorentina-Como CANLI: Goller, önemli pozisyonlar ve maçın künyesi

Fiorentina - Como
Serie A
Fiorentina
Como

Franchi'deki Serie A yedinci hafta maçını canlı takip edin.

Serie A’nın yedinci haftasında Paolo Vanoli’nin Fiorentina’sı, Cesc Fabregas’ın Como’sunu Franchi’de ağırlıyor. Puan tablosunda iki takım arasında yedi puan fark var: Como 11, Fiorentina ise 4 puanda. Eski Fiorentina oyuncusu Kean sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Como, bu maça iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında çıkıyor (bu hafta Feyenoord’a kaybetti, gelecek hafta Manchester United’ı ağırlayacak). Bu nedenle İspanyol teknik direktörün ölçülü bir rotasyona gitmesi bekleniyor; Liberali ve Caqueret’nin ilk 11’de yer alması muhtemel. Floransa’daki maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Di Bello yönetecek, VAR’da ise Pezzuto görev yapacak.


FIORENTINA-COMO

GOLCÜLER:




  • Goller ve önemli pozisyonlar

    ...

  • RESMÎ İLK 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie, Pellegrino. Teknik direktör: Vanoli.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Liberali; Douvikas. Teknik direktör: Fàbregas.


    HAKEM: Di Bello

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