Serie A’nın yedinci haftasında Paolo Vanoli’nin Fiorentina’sı, Cesc Fabregas’ın Como’sunu Franchi’de ağırlıyor. Puan tablosunda iki takım arasında yedi puan fark var: Como 11, Fiorentina ise 4 puanda. Eski Fiorentina oyuncusu Kean sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Como, bu maça iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında çıkıyor (bu hafta Feyenoord’a kaybetti, gelecek hafta Manchester United’ı ağırlayacak). Bu nedenle İspanyol teknik direktörün ölçülü bir rotasyona gitmesi bekleniyor; Liberali ve Caqueret’nin ilk 11’de yer alması muhtemel. Floransa’daki maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Di Bello yönetecek, VAR’da ise Pezzuto görev yapacak.





FIORENTINA-COMO

GOLCÜLER:











