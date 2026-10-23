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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

FIGC: Malagò, Aniene Calcio a 5'te refakatçi yönetici olarak lisans aldı

İtalya
Serie A

Mevcut komiser, aralık ayında İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanlığı için yapılacak seçimlerde yeniden aday olacak.

İtalya Futbol Federasyonu'nun geçici yönetime alınmasına yol açan tartışmalar ve hukuki meselelerin ardından Giovanni Malagò, Circolo canottieri Aniene aracılığıyla FIGC'ye futsal takımının idari sorumlusu olarak kaydoldu. Haberi ANSA duyurdu. Serie A Birliği, 14 Aralık'taki genel kurulda Malagò'nun federasyon başkanlığına yeniden aday gösterilmesine tam desteğini yineledi.


  • Malagò'nun onursal başkanı olduğu Canottieri Aniene, bu sezon yeniden İtalya Futbol Federasyonuna üye oldu ve futsal takımıyla Serie D'de mücadele ediyor.

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