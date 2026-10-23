İtalya Futbol Federasyonu'nun geçici yönetime alınmasına yol açan tartışmalar ve hukuki meselelerin ardından Giovanni Malagò, Circolo canottieri Aniene aracılığıyla FIGC'ye futsal takımının idari sorumlusu olarak kaydoldu. Haberi ANSA duyurdu. Serie A Birliği, 14 Aralık'taki genel kurulda Malagò'nun federasyon başkanlığına yeniden aday gösterilmesine tam desteğini yineledi.
Calciomercato
Çeviri:
FIGC: Malagò, Aniene Calcio a 5'te refakatçi yönetici olarak lisans aldı
Malagò'nun onursal başkanı olduğu Canottieri Aniene, bu sezon yeniden İtalya Futbol Federasyonuna üye oldu ve futsal takımıyla Serie D'de mücadele ediyor.
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