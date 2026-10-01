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Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

FIGC'de Malagò'dan Bakan Abodi'ye sert çıkış: "Bianchedi hakkında yersiz ve uygunsuz bir müdahale"

İtalya
Serie A

Futbol Federasyonu Başkanı: “Sporun özerkliğinin dinamikleri adına yapılan bu açık müdahale bana göre kesinlikle yanlış.”

Spor Bakanı Andrea Abodi'nin açıklamalarının ardından Diana Bianchedi'nin Milli Takım kafile başkanlığı görevinden इस्तifa etmesi (federpesi'ye kayyum atanması konusunda Başkan Buonfiglio ile ters düşen tutumunu eleştirmişti), “Ancak paylaşabileceğim bir tercih. Abodi'nin müdahalesi alışılmadık, dil açısından özensiz, yersiz. Ona haksız demenin imkansız olduğuna inanıyorum.” Bunu, ANSA'nın aktardığına göre, Lega Pro genel kurulunun ardından FIGC Başkanı Giovanni Malagò söyledi.


Malagò, “Bakan tarafından futbolla ilgili konularda yapılan tek çıkışın bu olduğu kanaatinde değilim. Olaylar bana çok açık görünüyor” diye ekledi.

  • "Diana, Spor Bakanı'nın kurul içindeki davranışların ayrıntısına girmesinden özellikle rahatsız oldu - diye açıklıyor Malagò -. Dönüp bakarsanız değerlendirme oy birliğiyle aynı, yaşananlar somut bir gerçek. Burada mesele Mario'nun ya da Carlo'nun, Giovanni'nin ya da Luciano'nun dostu olmak değil: şu çok açık ki bana göre mutlak surette yanlış olan bu bariz müdahale var; bu da sporun özerkliğinin dinamikleri adına yapılıyor".


    FIGC'nin başındaki geleceğiyle ilgili Malagò şunu netleştirdi: "Ben çok rahatım. Yanılıyor olabilirim, bilmiyorum: ama sanmıyorum. Bunu gönüllü olarak yapıyorum, seçildiğim ve oyların desteğini aldığım için yapıyorum. Beni başkaları göreve çağırdı. Bu şartlar altında neden sakin olmayayım?".

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