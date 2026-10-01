Spor Bakanı Andrea Abodi'nin açıklamalarının ardından Diana Bianchedi'nin Milli Takım kafile başkanlığı görevinden इस्तifa etmesi (federpesi'ye kayyum atanması konusunda Başkan Buonfiglio ile ters düşen tutumunu eleştirmişti), “Ancak paylaşabileceğim bir tercih. Abodi'nin müdahalesi alışılmadık, dil açısından özensiz, yersiz. Ona haksız demenin imkansız olduğuna inanıyorum.” Bunu, ANSA'nın aktardığına göre, Lega Pro genel kurulunun ardından FIGC Başkanı Giovanni Malagò söyledi.





Malagò, “Bakan tarafından futbolla ilgili konularda yapılan tek çıkışın bu olduğu kanaatinde değilim. Olaylar bana çok açık görünüyor” diye ekledi.