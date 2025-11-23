Fenerbahçe istedi: Real Madrid’den açıklama geldi! Transferde sıcak gelişme

Eder Militao'nun Brezilya formasıyla görevdeyken geçirdiği küçük bir sakatlığın ardından savunmada iyi haberler geldi. Alonso, stoperin Elche maçında forma giyemeyeceğini, ancak iyileşme sürecinin iyi gittiğini doğruladı. Daha da önemlisi, Antonio Rudiger'in geri dönüşü yaklaşıyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rüdiger hakkında Alonso, "Rudiger'in yakın olması çok iyi bir haber. Muhtemelen yarın değil, ama Atina'da [Olimpiacos'a karşı] neler olacağını göreceğiz. Seviyesi ve kişiliğiyle ona sahip olmak önemli. Militao'nun sakatlığı ciddi değil ama onu özleyeceğiz ve Toni'nin en kısa sürede takımda olması çok iyi bir haber."

"Nerede olduğumuzu, Real Madrid'deki taleplerin ne olduğunu biliyoruz. Her maçtan sonra kendimizden taleplerde bulunuyoruz. Bundan daha fazla önem vermemize gerek yok."