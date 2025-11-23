Getty Images Sport
Fenerbahçe istedi: Real Madrid’den açıklama geldi! Transferde sıcak gelişme
Taraftarlar yuhaladı
Alexander-Arnold, Madrid'in Anfield'da 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçında sadece dokuz dakika oynayabildi ve ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalandı. Ardından, Rayo Vallecano ile golsüz berabere biten maçta yedi dakika forma giydi. Maça ilk 11'de başlayan ve tökezleyen oyuncu, İspanyol basınında eleştirilere maruz kaldı ve kulüp ve taktiksel taleplerde önemli bir değişiklik yaşayan oyuncuya daha fazla baskı uyguladı. Az maç oynaması, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in onu son milli takım kadrosundan çıkarmasında önemli bir rol oynadı. Ancak Alonso, sağ bekin Valdebebas'taki milli maç arası sırasında iki haftalık yoğun çalışmanın ardından fiziksel olarak hazır ve zihinsel olarak dinlenmiş olduğunu belirtti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin istediği yıldızı hakkında müjdeli haberi de verdi.
Ne söylendi?
Alonso gazetecilere şunları söyledi: "Bu [milli] arada, yaşadığı sakatlıkların ardından Trent ile hem toplu hem de bireysel olarak çalıştık. Trent'in daha iyi formda olması bize o pozisyonda daha fazla seçenek sunuyor ve başka oyuncularımız da var. Fede [Valverde] hâlâ orada. [Eder] Militao geçen gün Brezilya Milli Takımı'nda sağ bek oynadı ve Raul [Asencio] da orada oynayabilir."
Rüdiger hakkında konuştu!
Eder Militao'nun Brezilya formasıyla görevdeyken geçirdiği küçük bir sakatlığın ardından savunmada iyi haberler geldi. Alonso, stoperin Elche maçında forma giyemeyeceğini, ancak iyileşme sürecinin iyi gittiğini doğruladı. Daha da önemlisi, Antonio Rudiger'in geri dönüşü yaklaşıyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rüdiger hakkında Alonso, "Rudiger'in yakın olması çok iyi bir haber. Muhtemelen yarın değil, ama Atina'da [Olimpiacos'a karşı] neler olacağını göreceğiz. Seviyesi ve kişiliğiyle ona sahip olmak önemli. Militao'nun sakatlığı ciddi değil ama onu özleyeceğiz ve Toni'nin en kısa sürede takımda olması çok iyi bir haber."
"Nerede olduğumuzu, Real Madrid'deki taleplerin ne olduğunu biliyoruz. Her maçtan sonra kendimizden taleplerde bulunuyoruz. Bundan daha fazla önem vermemize gerek yok."
Alonso: 'Hiç şüphem yok!'
Alexander-Arnold'un yokluğu denge eksikliğine katkıda bulunurken, Madrid'in son haftalardaki en büyük sorunu goller, ya da gol eksikliğiydi. Los Blancos, Liverpool veya Vallecano'ya karşı gol atamadı ve Kylian Mbappe her iki maçta da tek bir isabetli şut bile kaydedemedi. Ancak Alonso, yıldız forvetini tek başına öne çıkarmayı reddetti.
"Liverpool'da veya Vallecas'ta gol atamadık, ama mesele sadece Kylian değil, takım meselesi," dedi Alonso. "Gol atamadığımızda alternatifler aramalıyız: kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları, duran toplar... Goller geri dönecek, hiç şüphem yok."
Barselona'nın Cumartesi günü Athletic Club'ı yenmesi, onları puan tablosunda geçici olarak zirveye taşıdı ve puanda Los Blancos ile aynı seviyeye geldi. Şu ana kadar oynadığı 12 lig maçının 10'unu kazanan Real Madrid, şimdi liderliği geri alabilmek için 11. sıradaki Elche'den deplasmanda üç puan almak zorunda.
