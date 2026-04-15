Madrid'de bayram havası: Atlético Madrid, Frenkie de Jong'un forma giydiği FC Barcelona'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseldi. Bu muhteşem maçın ardından Diego Simeone, takımının gösterdiği performanstan dolayı gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı.
Çeviri:
FC Barcelona'yı eledikten sonra duygusal anlar yaşayan Diego Simeone: "Yine başardık!"
Atlético, 1997'den bu yana ilk kez eleme turlarında bir iç saha maçını kaybetmesine rağmen, toplamda 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Barça, Lamine Yamal ve Ferran Torres'in golleriyle Riyadh Air Metropolitano'da 1-2 kazandı, ancak Ademola Lookman'ın golü Simeone'nin takımına galibiyeti getirdi. Rojiblancos, 2014 ve 2016'dan sonra bu aşamada Katalan devini üçüncü kez eledi.
Maçın ardından Arjantinli teknik direktör, takımından gurur duyduğunu belirtti. "Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'yı elemek kolay bir iş değil. Takımın mücadelesini görmek beni hala çok etkiliyor. Sık sık yeni oyuncularla yeniden takım kurmak zorunda kaldık, ama şimdi yine Avrupa'nın en iyi dört takımı arasındayız," diyen Simeone, aynı zamanda yıldız oyuncu Antoine Griezmann'ı da övdü.
"O bir dahi. Ancak bir süre sonra, fark yaratan bir dünya yıldızına sahip olduğumuzun farkına varacağız," dedi Simeone, yakında Orlando City'ye transfer olacak oyuncu hakkında.
Atlético için bu, 2017'den bu yana ilk kez bu dev turnuvanın son dörtlüsüne kalması anlamına geliyor. Taraftarlar artık finalde yer almayı hayal ederken, Simeone kulübü için muhteşem bir "yeni sayfa"dan bahsediyor. Bir sonraki turda Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile karşılaşacaklar; İngilizler 1-0'lık avantajı korumak zorunda.
Simeone, yoğun bir iç saha programı ile boğuşuyor ve Katalanlar ile oynanan maçın ardından kadrosunun fiziksel yorgunluğu da eklenince, Arjantinli teknik adam için bu durum biraz kafa karıştırıcı olabilir. 29 Nisan Çarşamba günü Atlético, Arsenal veya Sporting ile karşı karşıya gelecek.