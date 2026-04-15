FC Barcelona'yı eledikten sonra duygusal anlar yaşayan Diego Simeone: "Yine başardık!"

Maçın ardından Arjantinli teknik direktör, takımından gurur duyduğunu belirtti. "Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'yı elemek kolay bir iş değil. Takımın mücadelesini görmek beni hala çok etkiliyor. Sık sık yeni oyuncularla yeniden takım kurmak zorunda kaldık, ama şimdi yine Avrupa'nın en iyi dört takımı arasındayız," diyen Simeone, aynı zamanda yıldız oyuncu Antoine Griezmann'ı da övdü.

"O bir dahi. Ancak bir süre sonra, fark yaratan bir dünya yıldızına sahip olduğumuzun farkına varacağız," dedi Simeone, yakında Orlando City'ye transfer olacak oyuncu hakkında.