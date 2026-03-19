"Juve, birkaç yıldır Sandro Tonali'yi İtalya'ya geri getirmeye çalışıyor. Oyuncu tarafı da bu konuda oldukça kararlı." Fabrizio Romano, YouTube kanalında böyle diyor ve ardından şunu ekliyor: Bianconeri için asıl sorun, Newcastle ile pazarlık yapmak.





"Sandro Tonali, Newcastle'da, yani geri döndüğünden beri, çok iyi bir performans sergiliyor ve çok yüksek bir seviyeyi koruyor," diye açıklıyor Fabrizio Romano. Sandro Tonali konusunda, arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda da söylediğimiz gibi, 2026 yazına yönelik Tonali transferinin yönü giderek İngiltere'ye doğru kayıyor. Tonali zaten Newcastle'da oynuyor, ancak burada bir adım daha ileri gidebilir. İşte, bu durumda da konu finansal, ekonomik. Juventus için Tonali, son yıllarda her zaman bir saplantı olmuştur. Cristiano Giuntoli için öyleydi, geçen yaz Comolli için de öyleydi."



