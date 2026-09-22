Elkann-Agnelli ailesinin holding şirketi Exor, 30 Haziran 2026 itibarıyla altı aylık bilançosunu yayımladı. Hisse başına net varlık değeri (NAV), yılın ilk bölümünde küresel MSCI World endeksinin +%11,8’ine kıyasla %3,9 geriledi. Holdingin portföyünde Juventus ve Ferrari varlıkları da bulunuyor. Juventus’taki payın değeri, 31 Aralık 2025’teki 789 milyon avrodan 30 Haziran 2026’da 557 milyon avroya geriledi ve %29’luk bir düşüş yaşandı. Ferrari’deki payın değeri ise 12.037 milyondan 12.250 milyona yükselerek %3 arttı.
Exor: Juventus'un değeri 232 milyon düştü
-232 milyon
Gazzetta.it, bu verileri aktarırken, Juventus ve Ferrari gibi borsada işlem gören iştirakler için Exor’un artık özkaynak yöntemiyle iştirak edilen şirketlerin elde ettiği kâr ya da zarar payını kendi gelir tablosuna yansıtmadığını hatırlatıyor: bunun yerine iştirak, piyasa değeri üzerinden değerleniyor. Sonuç olarak, Exor’un yarıyılda kaydettiği değer değişimi, iştiraklerin borsadaki performansını yansıtıyor; Juventus veya Ferrari’nin söz konusu dönemde elde ettiği ekonomik sonucu değil. Juventus özelinde, iştirakin değer değişimi -232 milyon euro oldu; Ferrari için ise bu rakam 213 milyon euro artı oldu.
Elkann konuştu
Exor CEO’su John Elkann şu yorumu yaptı: "Portföyümüzün dönüşümü sürdü. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz elden çıkarmalardan ve bunların yarattığı getirilerden memnunuz; aynı şekilde, bu şirketler için onları bir sonraki büyüme aşamasında destekleyebilecek uygun sahipler bulmuş olmaktan da memnunuz" ifadeleri Gazzetta.it'te yer aldı.
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