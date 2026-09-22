Exor: Juventus'un değeri 232 milyon düştü

Gazzetta.it, bu verileri aktarırken, Juventus ve Ferrari gibi borsada işlem gören iştirakler için Exor’un artık özkaynak yöntemiyle iştirak edilen şirketlerin elde ettiği kâr ya da zarar payını kendi gelir tablosuna yansıtmadığını hatırlatıyor: bunun yerine iştirak, piyasa değeri üzerinden değerleniyor. Sonuç olarak, Exor’un yarıyılda kaydettiği değer değişimi, iştiraklerin borsadaki performansını yansıtıyor; Juventus veya Ferrari’nin söz konusu dönemde elde ettiği ekonomik sonucu değil. Juventus özelinde, iştirakin değer değişimi -232 milyon euro oldu; Ferrari için ise bu rakam 213 milyon euro artı oldu.