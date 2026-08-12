Getty Images Sport
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Everton forveti Martin Sherif, iddia edilen 61 bahis ihlali nedeniyle FA tarafından suçlandı
FA suçlamasının ayrıntıları
Daily Mail, çarşamba günü Futbol Federasyonu'nun Sherif'i sıkı bahis kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla suçladığını bildirdi. Sherif'in, 20 Kasım 2024 ile 12 Şubat 2026 arasındaki 15 aylık dönemde futbol maçlarına 61 bahis oynadığı iddia ediliyor.
FA, disiplin sürecini doğrulamak için ayrıntılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Everton FC'den Martin Sherif, FA'in bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandı. Oyuncunun, 20 Kasım 2024 ile 12 Şubat 2026 arasında futbol maçlarına oynanan 61 bahisle ilgili olarak FA Kuralı E1.2'yi ihlal ettiği iddia ediliyor. Martin Sherif'in yanıt vermek için 17 Ağustos Pazartesi gününe kadar süresi var."
- Getty Images Sport
Everton ve kiralık dönemler
Sherif, 13 yaşından bu yana Everton'da bulunuyor ve daha önce A takımla da antrenmanlara çıktı, ancak A takım formasıyla hiç profesyonel maça çıkmadı. Hücum oyuncusu, geçen sezon İngiliz futbolunun alt liglerinde üst seviye deneyim kazanmak için Everton'dan ayrılarak bir süre başka kulüplerde forma giydi.
Sherif, kiralık olarak Rotherham United'a katıldı ve burada League One'da çıktığı 10 maçta iki gol attı, ancak sakatlıklar nedeniyle bu macerası aralık ayında erken sona erdi. Sherif daha sonra şubat ayında yine kiralık olarak Port Vale'e geçti. Port Vale formasıyla 17 maçta iki gol atmayı başarsa da kulübün League Two'ya düşmesini engelleyemedi.
Kulübün duruşu ve desteği
Everton, Sherif'e yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmî bir kamuoyu açıklaması yayımlamadı. Ancak The Athletic, Everton'a yakın bir kaynağın kulübün bu durumu kendi içinde ele alma planı olduğunu doğruladığını bildirdi.
İsmi açıklanmayan kaynağa göre Everton, disiplin süreci boyunca FA ile tam iş birliği yapacak ve aynı zamanda bu dönemde Sherif'e gerekli desteği sağlayacak. İngiliz futbol otoriteleri, sporun dürüstlüğünü korumak amacıyla oyuncuların dünya genelindeki herhangi bir futbol maçına bahis oynamasını kesin olarak yasaklıyor. Sherif'in şimdi, FA'in belirlediği yaklaşan son tarihten önce suçlamalara yanıt hazırlamak için Everton ve hukukî temsilcileriyle birlikte çalışması gerekiyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Sherif'in bahis suçlamalarına resmen yanıt vermesi için pazartesi gününe kadar süresi var. Sherif suçlu bulunursa, son yıllarda bahis kurallarını ihlal eden diğer oyunculara verilen cezalara benzer şekilde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzun süreli men cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Everton, kulüpteki geleceğiyle ilgili herhangi bir ek iç disiplin adımına karar vermeden önce FA'in nihai kararını bekleyecek.
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