Sherif, 13 yaşından bu yana Everton'da bulunuyor ve daha önce A takımla da antrenmanlara çıktı, ancak A takım formasıyla hiç profesyonel maça çıkmadı. Hücum oyuncusu, geçen sezon İngiliz futbolunun alt liglerinde üst seviye deneyim kazanmak için Everton'dan ayrılarak bir süre başka kulüplerde forma giydi.

Sherif, kiralık olarak Rotherham United'a katıldı ve burada League One'da çıktığı 10 maçta iki gol attı, ancak sakatlıklar nedeniyle bu macerası aralık ayında erken sona erdi. Sherif daha sonra şubat ayında yine kiralık olarak Port Vale'e geçti. Port Vale formasıyla 17 maçta iki gol atmayı başarsa da kulübün League Two'ya düşmesini engelleyemedi.