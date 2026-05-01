Sky'ın haberine göre, Freiburg kulübü şu anda yaz aylarında Darvich'i kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor. İlgi ciddi olsa da, şu ana kadar somut adımlar atılmamış.
Çeviri:
Eski kulübü cazip geliyor: VfB Stuttgart, ilk maçına çıkmadan bir süper yeteneği kaybedecek mi?
Darvich, geçen yaz 1 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Barcelona'nın ikinci takımından Stuttgart'a transfer olmuştu. VfB, başından beri bu orta saha oyuncusunu dikkatli bir şekilde geliştirme planını izledi. Ancak sezonun bitmesine az bir süre kala Darvich, hâlâ birinci takımdaki ilk maçını bekliyor; geçen yılın Ağustos ayı sonunda oynanan 2. haftada, Bundesliga kadrosunda yer aldığı tek maç da buydu.
Bunun yerine Darvich, şu ana kadar sadece VfB'nin 3. Lig'deki ikinci takımında resmi maçlara çıktı. 19 yaşındaki oyuncu bu maçlarda sık sık etkileyici performanslar sergiledi ve şu anda 26 üçüncü lig maçında 10 gol ve 3 asistle oynuyor. Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeneß, Şubat ayı sonunda Bild gazetesine verdiği demeçte "Noah hazır, son zamanlarda gerçekten iyi bir gelişme gösterdi" diyerek oyuncuyu övdü ve Alman U21 milli takım oyuncusuna A takımda forma şansı vereceğini ima etti: "Gelişimi beni çok memnun ediyor. Onu daha üst düzey görevler için nitelikli kılan birçok özelliğe sahip. Tam da bu yolda ilerlemesi gerekiyor."
Noah Darvich: Freiburg, Barselona, Stuttgart – ve yakında yine Freiburg mu?
Haftalar geçmesine rağmen Darvich'in A takımdaki ilk maçı hâlâ gerçekleşmediğinden, 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen son zamanlarda olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonlar giderek arttı. Sky'a göre, VfB yetkilileri ile oyuncu tarafı arasında yapılacak görüşmelerde, Darvich'in durumunda yakın zamanda bir değişiklik olup olmayacağı netleşecek. Eğer böyle bir değişiklik olmazsa, bir transfer süreci hız kazanabilir; Stuttgarter Nachrichten gazetesi bu bağlamda son zamanlarda olası bir kiralama hakkında haber yapmıştı.
SCF'ye dönüş, Darvich için duygusal açıdan anlamlı olacaktır, zira kendisi Freiburg doğumludur ve 2017'den 2023'e kadar Breisgau kulübünün altyapısında oynamıştır. 2023 yazında Freiburg, o zamanlar yeni U17 Avrupa Şampiyonu olan ve birkaç ay sonra DFB seçkisi ile U17 Dünya Kupası şampiyonluğunu da kazanacak olan oyuncuya, o zamanlar hala 3. Lig'de yer alan ikinci takımda oynama fırsatı sundu.
Ancak Barselona'dan gelen teklifler Darvich için çok cazipti ve o da İspanya'nın önde gelen kulübüne transfer olmaya karar verdi. Orada Robert Lewandowski ve arkadaşlarının yanında birinci takımın hazırlık maçlarında değerli deneyimler kazandı, ancak resmi maçlarda her zaman İspanya üçüncü liginde Barça'nın B takımında forma giydi. 2024/25 sezonunun sonuna doğru ikinci takımda forma giyme süresi giderek azaldığı için Darvich geçen yaz Almanya'ya dönmeye karar verdi ve VfB ile sözleşme imzaladı.
Noah Darvich: VfB Stuttgart II'deki istatistikleri
Oyunlar
26
Gol
10
Asist
3
Sarı kart
1