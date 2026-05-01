Eski kulübü cazip geliyor: VfB Stuttgart, ilk maçına çıkmadan bir süper yeteneği kaybedecek mi?

Haftalar geçmesine rağmen Darvich'in A takımdaki ilk maçı hâlâ gerçekleşmediğinden, 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen son zamanlarda olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonlar giderek arttı. Sky'a göre, VfB yetkilileri ile oyuncu tarafı arasında yapılacak görüşmelerde, Darvich'in durumunda yakın zamanda bir değişiklik olup olmayacağı netleşecek. Eğer böyle bir değişiklik olmazsa, bir transfer süreci hız kazanabilir; Stuttgarter Nachrichten gazetesi bu bağlamda son zamanlarda olası bir kiralama hakkında haber yapmıştı.

SCF'ye dönüş, Darvich için duygusal açıdan anlamlı olacaktır, zira kendisi Freiburg doğumludur ve 2017'den 2023'e kadar Breisgau kulübünün altyapısında oynamıştır. 2023 yazında Freiburg, o zamanlar yeni U17 Avrupa Şampiyonu olan ve birkaç ay sonra DFB seçkisi ile U17 Dünya Kupası şampiyonluğunu da kazanacak olan oyuncuya, o zamanlar hala 3. Lig'de yer alan ikinci takımda oynama fırsatı sundu.

Ancak Barselona'dan gelen teklifler Darvich için çok cazipti ve o da İspanya'nın önde gelen kulübüne transfer olmaya karar verdi. Orada Robert Lewandowski ve arkadaşlarının yanında birinci takımın hazırlık maçlarında değerli deneyimler kazandı, ancak resmi maçlarda her zaman İspanya üçüncü liginde Barça'nın B takımında forma giydi. 2024/25 sezonunun sonuna doğru ikinci takımda forma giyme süresi giderek azaldığı için Darvich geçen yaz Almanya'ya dönmeye karar verdi ve VfB ile sözleşme imzaladı.



