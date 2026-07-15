Eski Arsenal yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, İspanya’ya sürpriz bir transferin eşiğinde

Aubameyang, İspanya’ya beklenmedik bir dönüşü tamamlamanın eşiğinde; Deportivo La Coruña, onun muhtemel yeni takımı olarak öne çıkıyor.

Foot Mercato'ya göre, forvet şu anda bu hırslı İspanyol takıma katılmak için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Aubameyang, son aylarda Marsilya'nın planlarının dışında kalmış ve bu durum onu profesyonel kariyerine devam etmek için alternatif bir yol aramaya zorlamıştı.

Daha önce Barcelona'da başarılı bir dönem geçiren Aubameyang, İspanyol futbolunun taleplerine yabancı değil. Deportivo La Coruña, Aubameyang'ın engin deneyiminin takımın hücum seçeneklerini önemli ölçüde güçlendireceğini umarak, oyuncuyu kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor.



