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Eski Arsenal yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, İspanya’ya sürpriz bir transferin eşiğinde
Deportivo La Coruña’ya sürpriz transfer
Aubameyang, İspanya’ya beklenmedik bir dönüşü tamamlamanın eşiğinde; Deportivo La Coruña, onun muhtemel yeni takımı olarak öne çıkıyor.
Foot Mercato'ya göre, forvet şu anda bu hırslı İspanyol takıma katılmak için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Aubameyang, son aylarda Marsilya'nın planlarının dışında kalmış ve bu durum onu profesyonel kariyerine devam etmek için alternatif bir yol aramaya zorlamıştı.
Daha önce Barcelona'da başarılı bir dönem geçiren Aubameyang, İspanyol futbolunun taleplerine yabancı değil. Deportivo La Coruña, Aubameyang'ın engin deneyiminin takımın hücum seçeneklerini önemli ölçüde güçlendireceğini umarak, oyuncuyu kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor.
- AFP
Yeni bir meydan okuma arıyorum
Marsilya’da karmaşık bir durumun ortaya çıkmasının ardından Aubameyang, kariyerinin son dönemine yeni bir soluk getirmek için aktif olarak yeni bir fırsat arıyor. Marsilya kadrosunu yeniden şekillendirdi ve Aubameyang’ın düzenli olarak forma giymesi için pek yer kalmadı. Fransa’da artan zorluklara rağmen, forvet sahaya çıktığı her seferinde saygın bir performans seviyesini korumayı başardı.
Deportivo La Coruña, bu olası transferi büyük bir niyet beyanı olarak görüyor ve Aubameyang’dan soyunma odasında hayati bir liderlik rolü üstlenmesini bekliyor. İspanyol kulübü, ulusal futbolun zirvesine yeniden tırmanmak konusunda büyük hedefler taşıyor ve Aubameyang gibi kalibrede bir oyuncuyu kadroya katmanın bu hedeflere ulaşmak için çok önemli bir adım olduğuna inanıyor.
Fransa’da etkileyici rakamlar
Marsilya’daki genel durumu son zamanlarda kötüleşmiş olsa da, Aubameyang geçen sezon son derece övgüye değer bireysel istatistikler kaydetti. Tüm turnuvalarda Aubameyang 30 maça çıktı, 10 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına beş asist yaptı.
Ayrıca, Avrupa'daki performansları, en üst seviyedeki maçları etkileme konusundaki kalıcı yeteneğini bir kez daha ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Aubameyang, sadece sekiz maçta üç gol ve dört asist kaydetti. Bu rakamlar, hareket kabiliyetinin, müthiş hızının ve ölümcül bitiriciliğinin büyük ölçüde hâlâ yerinde olduğunun açık bir kanıtıdır. Deportivo La Coruña, İspanya'da önümüzdeki lig sezonu boyunca inatçı savunmaları aşmak ve hayati önem taşıyan puanları toplamak için tam da bu özelliklere güveniyor.
- Getty Images
Aubameyang için bundan sonra ne olacak?
Aubameyang’ın kısa süre içinde İspanya’ya giderek Deportivo La Coruña ile kişisel şartlarını kesinleştireceği ve zorunlu sağlık kontrolünden geçeceği tahmin ediliyor. Müzakereler herhangi bir beklenmedik engel çıkmadan sonuçlanırsa, Marsilya kulübü onun ayrılışını resmi olarak onaylayacak.
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