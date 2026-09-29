'Endüstriyel ölçekte hile!' - Ian Wright, Manchester City suçlu bulunursa eşi benzeri görülmemiş bir ceza talep ediyor

Kararın sonuçları muhtemelen mevcut kadronun üzerinde de etkisini gösterecek. Keane, özellikle yaklaşan dev maçlar öncesinde oyuncuların zihniyetini sorgulayarak, “İki hafta sonra Liverpool'la oynuyorlar, peki son birkaç yıldır hileyle ilgili sorunun parçası olan oyunculara ne olacak? Bundan sonra ne olacak?” dedi. Bu arada Wright, hukuki mücadelenin kayda değer bir süre daha devam edeceğine inanıyor. Şunları ekledi: “Premier League için çok büyük bir gün, koskoca bir ülkeyi karşılarına aldılar. Artık iş çok daha fazla hukuki boyuta taşınacak, bence bu çok uzun süre devam edecek. Bu çok üzücü.”