Getty Images Sport
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'Endüstriyel ölçekte hile!' - Ian Wright, Manchester City suçlu bulunursa eşi benzeri görülmemiş bir ceza talep ediyor
Endüstriyel ölçekte kopya çekmek
Wright, Manchester City hakkında kısa süre önce verilen kararı değerlendirirken ITV'deki yorumculuğunda sözünü sakınmadı. Premier League salı günü, City'nin dokuz sezonluk bir dönemde ciddi mali ihlallerden suçlu bulunduğunu açıkladı.
Kulübün, gelirleri şişirmek ve maliyetleri 900 milyon £'dan fazla azaltmak için gizlenmiş fonlama planları kullandığı iddia edildi. Wright, gündeme bomba gibi düşen habere tepki olarak, "Bu, endüstriyel ölçekte hile. Bunun bu şekilde yazıya dökülmüş hâlini görmek oldukça gerçeküstü. City'den, yaşananlardan bahsetmeden söz edemezsiniz çünkü onlar çok iyiydi. Burada eşi benzeri görülmemiş bir cezanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Getty
Premier League için zarar verici
Roy Keane de deprem etkisi yaratan bu gelişmeye değinerek, İngiliz futbolu üzerinde yaratacağı olumsuz etki nedeniyle durumun buruk bir tat taşıdığını söyledi. Keane, kuralları ihlal edenlerin sonuçlarına katlanması gerektiğini, ancak skandalın ligin küresel itibarına zarar verdiğini vurguladı.
Keane, "Bu, lig için çok yıpratıcı. Premier League markası dünyanın her yerinde çok büyük ve harikaydı ama hile yaparken yakalandılarsa o zaman açıkçası bu cezayı hak ediyorlar. Bu buruk bir tat taşıyor. İyi bir gün çünkü bu oyunda hile yaparken yakalanırsanız cezalandırılmayı hak edersiniz ama bu lig için iyi değil" ifadelerini kullandı.
Kadro'nun geleceğiyle ilgili soru işaretleri
Kararın sonuçları muhtemelen mevcut kadronun üzerinde de etkisini gösterecek. Keane, özellikle yaklaşan dev maçlar öncesinde oyuncuların zihniyetini sorgulayarak, “İki hafta sonra Liverpool'la oynuyorlar, peki son birkaç yıldır hileyle ilgili sorunun parçası olan oyunculara ne olacak? Bundan sonra ne olacak?” dedi. Bu arada Wright, hukuki mücadelenin kayda değer bir süre daha devam edeceğine inanıyor. Şunları ekledi: “Premier League için çok büyük bir gün, koskoca bir ülkeyi karşılarına aldılar. Artık iş çok daha fazla hukuki boyuta taşınacak, bence bu çok uzun süre devam edecek. Bu çok üzücü.”
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Manchester City mutlak masumiyetini savunmayı sürdürüyor ve bağımsız komisyonun kararına itiraz etmek için cuma gününe kadar süresi var. Her iki taraf da uzun sürecek bir hukuk savaşına hazırlanırken, taraftarlar artık kulübe nihayetinde hangi yaptırımların uygulanacağını görmek için beklemek zorunda.
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