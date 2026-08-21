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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

El Chiringuito TV: Lautaro Martinez'in Barcelona ile anlaşması var

Inter
Transfers
Barcelona
L. Martinez

Inter kaptanı ile Barça arasındaki temaslara dair yeni iddialar

El Chiringuito TV'nin haberine göre, "Lautaro Martinez'in Barcelona ile anlaşması var" ve Katalan kulübünün Arjantinli forvet için Inter'e teklif yapması bekleniyor. İspanyol kanala göre, geçen hafta zaten Barça sportif direktörü Deco ile oyuncunun menajeri Alejandro Camano arasında resmi bir görüşme gerçekleşti. Tarafların bu görüşmenin sonunda prensipte bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

  • Inter'in tutumu

    Bir numaralı hedef olan Julian Alvarez'e ulaşmadaki zorluklar nedeniyle Barcelona, Inter kaptanına ulaşmak için yaklaşık 100 milyon euroluk bir ekonomik fedakârlık yapmaya hazır görünüyor. Sansasyonel sürprizler olmadıkça bu transferin gerçekleşmesi neredeyse imkânsız: Inter, 10 numarasını satma niyetinde değil; hele hele transfer döneminin bitimine yaklaşık on gün kala, olası ve son derece zor bir yerine koyma hamlesini düşünmek için hareket alanı çok kısıtlıyken. Lautaro cephesinde de, İspanya kaynaklı söylentiler bir yana, Inter'den ayrılma yönünde herhangi bir niyet görünmüyor; çünkü o, takımın kaptanı, sürükleyicisi ve soyunma odasının lideri. Toro'nun hedefi, kaybedilen iki finalin ardından Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.



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