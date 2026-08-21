El Chiringuito TV: Lautaro Martinez'in Barcelona ile anlaşması var

Bir numaralı hedef olan Julian Alvarez'e ulaşmadaki zorluklar nedeniyle Barcelona, Inter kaptanına ulaşmak için yaklaşık 100 milyon euroluk bir ekonomik fedakârlık yapmaya hazır görünüyor. Sansasyonel sürprizler olmadıkça bu transferin gerçekleşmesi neredeyse imkânsız: Inter, 10 numarasını satma niyetinde değil; hele hele transfer döneminin bitimine yaklaşık on gün kala, olası ve son derece zor bir yerine koyma hamlesini düşünmek için hareket alanı çok kısıtlıyken. Lautaro cephesinde de, İspanya kaynaklı söylentiler bir yana, Inter'den ayrılma yönünde herhangi bir niyet görünmüyor; çünkü o, takımın kaptanı, sürükleyicisi ve soyunma odasının lideri. Toro'nun hedefi, kaybedilen iki finalin ardından Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.







