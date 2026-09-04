Malen'in gelişiyle birlikte Gasperini, yıldız oyun kurucu Paulo Dybala'nın fiziksel durumunu ve adanmışlığını da övdü. Teknik direktör, tamamen fit olduğu sürece Arjantinli yıldızı dinlendirme ya da rotasyona sokma fikirlerini net biçimde reddetti ve onu Josip Ilicic ile Papu Gomez'le birlikte futbolun eşsiz yetenekleri arasında gösterdi.

Dybala, sezon öncesi hazırlıklarını eksiksiz tamamladı ve Gasperini'nin agresif hücum felsefesine uygun şekilde her maçta oynamaya istekli olmaya devam ediyor.

Gasperini, "Paulo'ya oynamak isteyip istemediğini soruyorum ve evet derse, skor 4-0 olsa bile onu oyunda tutuyorum" dedi. "Keyif alan bir oyuncuyu asla durdurmazsınız."