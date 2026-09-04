AFP
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"Eğer 36 gole yaklaşırsa, şaşırmam!" - Gasperini'den iddialı Donyell Malen açıklaması
Gasperini, Malen için çıtayı yükseğe koydu
La Gazzetta dello Sport'a göre Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, forvetin başkentteki yaşama yaptığı müthiş başlangıcın ardından yaz transferi Donyell Malen hakkında sansasyonel bir öngörüde bulundu. Hollandalı milli oyuncu, öldürücü tekniği ve gol önündeki hareketliliğiyle yeni teknik direktörünü etkiledi.
Gasperini, Malen'in ceza sahası içindeki üç dokunuşluk bitirişini överken, Roma ivme kazanırken hücum oyuncusuna açlığını koruması çağrısında bulundu.
"36 gollük Higuain rekoruna meydan okursa buna şaşırmam," diyen Gasperini, Hollandalı oyuncunun sıra dışı seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
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Dybala hücumun merkezinde kalmayı sürdürüyor
Malen'in gelişiyle birlikte Gasperini, yıldız oyun kurucu Paulo Dybala'nın fiziksel durumunu ve adanmışlığını da övdü. Teknik direktör, tamamen fit olduğu sürece Arjantinli yıldızı dinlendirme ya da rotasyona sokma fikirlerini net biçimde reddetti ve onu Josip Ilicic ile Papu Gomez'le birlikte futbolun eşsiz yetenekleri arasında gösterdi.
Dybala, sezon öncesi hazırlıklarını eksiksiz tamamladı ve Gasperini'nin agresif hücum felsefesine uygun şekilde her maçta oynamaya istekli olmaya devam ediyor.
Gasperini, "Paulo'ya oynamak isteyip istemediğini soruyorum ve evet derse, skor 4-0 olsa bile onu oyunda tutuyorum" dedi. "Keyif alan bir oyuncuyu asla durdurmazsınız."
Roma'nın Scudetto hayallerine sarılmak
Etkileyici başlangıç, Roma genelinde şampiyonluk konuşmalarını alevlendirdi; tecrübeli oyuncular Bryan Cristante ve Lorenzo Pellegrini de Scudetto hedeflerini açıkça dile getirdi. Gasperini, bu heyecanı bastırmak yerine taraftarların gösterdiği olgun tutkuyu memnuniyetle karşıladı ve takımını gerçeklere odaklı tutmayı sürdürdü.
Teknik direktör, yaz boyunca birkaç oyuncunun kulüpte kalmak için maaş indirimi yapmasıyla kadro içindeki bağın güçlendiğini vurguladı.
Gasperini, "Hayaller asla boğulmaz" dedi. "Önemli olan, alarm çaldığında gerçeğin farklı olduğunu bilmektir. Gerçeği doğru şekilde yaşarsanız, onu hayallerinizle örtüştürebilirsiniz."
- Getty Images Sport
Eski dostlarla yeniden buluşma ve önümüzdeki büyük sınavlar
Roma artık sezonun ilk bölümündeki ivmesini, Gasperini'nin eski kulübü Atalanta'ya karşı oynanacak yüksek önem taşıyan maçla başlayarak üst düzey rakiplere karşı sonuçlara yansıtmak zorunda. Teknik direktör, eski takımına karşı oynamayı eski bir partnerle karşılaşmaya benzetirken, Atalanta'nın Avrupa kupalarına katılım yolunda bir ölçüt olduğunu kabul etti.
Şampiyonlar Ligi fikstürü de yaklaşırken Gasperini, Inter ve diğer üst düzey rakiplere karşı oynanacak maçların ilerleme açısından kritik göstergeler olduğunu vurguladı.
Malen ve Dybala'nın gol formundan güç alan Roma, İtalya'nın ve Avrupa'nın elitlerine karşı kendini test etmeye hazırlanıyor.
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