Efsane Ronaldo hiç sakatlanmamış olsa Messi ve Cristiano seviyesine çıkabilir miydi?

Getty Images/GoalUğur AktanEfsane Ronaldo hiç sakatlanmamış olsa Messi ve Cristiano seviyesine çıkabilir miydi?C. RonaldoL. MessiAl Nassr FCPremier LigInter Miami CFABD 1Massimo Ambrosini, Ronaldo Nazario'yu övdü ve modern büyükler Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile karşılaştırmaları değerlendirdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorRonaldo çok sayıda diz sakatlığı geçirdi2002 Dünya Kupası'nı kazanmak için muhteşem bir geri dönüş yaptıBu aksilikler olmasaydı daha büyük başarılara ulaşabilirdiGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱