Cristiano Ronaldo Lionel Messi GFXGetty Images/Goal
Uğur Aktan

Efsane Ronaldo hiç sakatlanmamış olsa Messi ve Cristiano seviyesine çıkabilir miydi?

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Massimo Ambrosini, Ronaldo Nazario'yu övdü ve modern büyükler Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile karşılaştırmaları değerlendirdi.

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  • Ronaldo çok sayıda diz sakatlığı geçirdi
  • 2002 Dünya Kupası'nı kazanmak için muhteşem bir geri dönüş yaptı
  • Bu aksilikler olmasaydı daha büyük başarılara ulaşabilirdi
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