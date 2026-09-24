Simone Inzaghi ile birlikte Hilal, denge, organizasyon ve geçişlere daha fazla önem verir hâle geldi. İtalyan teknik adamın geçen sezonun belirli dönemlerinde açıkça uygulamayı başardığı bu felsefe, özellikle hücum hattındaki devasa yıldız kadrosuyla daha hırslı bir hücum futbolu bekleyen taraftarları ikna edemedi.

Hilal bu sezona güçlü bir başlangıç yapıp ilk 7 haftada 6 galibiyet elde etmiş olsa da ve Teavun'u 6-0 ezip geçmesi tek başına hücum sisteminin tamamlandığına dair yeterli bir kanıt sayılamaz; çünkü Sükeyr o dönemde küme düşme hattındaydı ve o ana kadar hiçbir galibiyet alamamıştı.

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Buna karşılık Hilal, üç önemli forvete sahip olmasına rağmen, hücum etkinliğinden yoksun kaldığı bir maçta Neom'a 2-0 yenilmişti.

Dolayısıyla sorun, rakibin direnci çöktüğünde Hilal'in gol atma kabiliyetinde değil; alanları kapatan ve kendisini dar bölgelerde oynamaya zorlayan organize bir takım karşısında çözüm üretebilme kabiliyetindedir.

İşte tam da burada taraftarların hissettiği kimlik krizi ortaya çıkıyor: Bu, hücum etmeye alışkın olduğumuz Hilal mi, yoksa önce güvenliği arayan ardından geçiş anını bekleyen yeni bir takım mı?