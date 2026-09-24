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Dişsiz devler: Real Madrid, Hilal ve Ahli kayıp kimliğin pençesinde!

FEATURES
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly SC
La Liga
Premier Lig
Premier Lig
Fas
İtalya
Portekiz
İspanya
Suudi Arabistan
Mısır

Zor ve farklı bir durum

Öyle kulüpler vardır ki, kazanmaları yeterli değildir; kişiliklerini maça dayatmaları, başlama düdüğünden itibaren rakibi baskı altında yaşatmaları beklenir.

İspanya'da Real Madrid, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Mısır'da Al Ahly; taraftarlarının hücum futbolu, sürekli baskı ve fırsatlarla gollere dönüşen bir hakimiyet görmeye alıştığı üç kulüp.

Ancak bu üçlü, macera yerine organizasyonu, sürekli hücum hakimiyeti yerine geçiş oyunlarını tercih eden ve maçların bazı bölümlerinde orta ya da alçak defans bloklarına dayanan teknik direktörlerin yönetimine girdikten sonra, mevcut tablo dikkat çekici biçimde farklı görünüyor.

Sonuç olarak soru artık sahadaki yıldız sayısıyla ilgili değil; her takımın tarihi kimliğini ne ölçüde koruyabildiğiyle ilgili.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    İnzaghi'nin uyanışı kimlik sorunlarını gizlemiyor

    Simone Inzaghi ile birlikte Hilal, denge, organizasyon ve geçişlere daha fazla önem verir hâle geldi. İtalyan teknik adamın geçen sezonun belirli dönemlerinde açıkça uygulamayı başardığı bu felsefe, özellikle hücum hattındaki devasa yıldız kadrosuyla daha hırslı bir hücum futbolu bekleyen taraftarları ikna edemedi.

    Hilal bu sezona güçlü bir başlangıç yapıp ilk 7 haftada 6 galibiyet elde etmiş olsa da ve Teavun'u 6-0 ezip geçmesi tek başına hücum sisteminin tamamlandığına dair yeterli bir kanıt sayılamaz; çünkü Sükeyr o dönemde küme düşme hattındaydı ve o ana kadar hiçbir galibiyet alamamıştı.

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    Buna karşılık Hilal, üç önemli forvete sahip olmasına rağmen, hücum etkinliğinden yoksun kaldığı bir maçta Neom'a 2-0 yenilmişti.

    Dolayısıyla sorun, rakibin direnci çöktüğünde Hilal'in gol atma kabiliyetinde değil; alanları kapatan ve kendisini dar bölgelerde oynamaya zorlayan organize bir takım karşısında çözüm üretebilme kabiliyetindedir.

    İşte tam da burada taraftarların hissettiği kimlik krizi ortaya çıkıyor: Bu, hücum etmeye alışkın olduğumuz Hilal mi, yoksa önce güvenliği arayan ardından geçiş anını bekleyen yeni bir takım mı?

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    Al Ahly: Dişlerini arayan dev

    Kahire'de kriz, bu sezonun başında Ahly'nin başına geçen Faslı Houcine Ammouta ile daha da belirgin bir hâl alıyor. Alınan sonuçlar ona projesini savunmak için hâlâ alan tanısa da, hücum performansı özellikle oyun kurulumundaki yavaşlık, belirgin hücum kalıplarının azlığı ve sürekli bireysel çözümlere başvurulmasıyla birlikte pek çok soru işaretine kapı aralıyor.

    Ahly, Mokawloon Arab ile 1-1 berabere kalmadan önce ligde iyi bir başlangıç yaptı; ancak o maçta ikinci yarıda topa hâkim olmasına rağmen rakip savunmasını geçmekte zorlandı ve maç penaltıdan gelen bir golle sonuçlandı.

    Ayrıca Ahly, savunmasının arkasında ve iki stoperi arasında geniş boşluklar yaşadı; Mokawloon bu boşlukları defalarca kez değerlendirdi. Geçen hafta Abu Qir Fertilizers karşısında alınan galibiyete rağmen, bu sonuç da yine bireysel çabalarla elde edildi.

    İşte bu noktada taraftarların öfkesi teknik açıdan anlaşılır hâle geliyor; çünkü sorun sadece beraberlik ya da kaçırılan bir fırsat değil, oyun tarzının bizzat taraftarların görmek istediği Ahly'ye benzememesi hissidir.

    Farkı yaratabilecek isimlere sahip bir takım, ancak hücumu bu oyunculara en iyi koşulları sunacak biçimde kuramıyor; böylece bireysel çözüm, ek bir silah olmaktan çıkıp sürekli başvurulan bir can simidine dönüşüyor.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid: Yıldızlar sahada, hücum ise ortada yok

    Madrid'de ise denklem çok daha çarpıcı; çünkü José Mourinho, büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geri döndü ama kendisini her mevkide gösterişli isimlere sahip bir takımın karşısında bulurken, kişiliği hâlâ sınav altında.

    Mourinho'nun kendisi de baskı yapabilen, topu yukarıda geri kazanabilen ve ardından geçiş anında rakibi saniyeler içinde öldürebilen bir takım istediğini vurguladı; ancak maçın gerektirdiği durumlarda daha derinde savunma yapabilme kabiliyetine sahip olmanın da gerekliliğinin altını çizdi.

    Sorun, Atlético Madrid karşısında çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı; Real Madrid, derbide 2-1 mağlup oldu. Bu maçta takım hâkimiyet ve etkinlik kaybı yaşarken, Atlético uzun süreler boyunca maçın kontrolünü elinde tuttu.

    Real Madrid, bireysel farkı yaratabilecek oyunculara sahip olmasına rağmen, sistem onlara yeterince alan veya hücumda süreklilik sağlamadı.

    Daha da çarpıcı olan ise Real Madrid'in sorununun hücum kurgusuyla sınırlı kalmaması, aksine baskının kendisine kadar uzanmasıdır. Takım, gerektiği ölçüde bir bütün olarak baskı yapmıyor ve kendi bölgelerine çekildiğinde hatlar arasındaki alanları her zaman kontrol edebiliyormuş gibi görünmüyor; kendisine geçiş için istediği alanları vermek yerine topa sahip olmayı dayatan bir rakip karşısında ise daha fazla şaşkınlığa düşüyor.

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  • Üç isimli tek kriz

    Hilal, Ahli ve Real Madrid'in hikâyelerinde çarpıcı olan nokta, bu üç kulübün bireysel kalite eksikliğinden değil, çok daha büyük bir sorudan muzdarip olması: Nasıl oynamak istiyorsunuz? Zira taraftarlar yalnızca kazanmayı talep etmiyor, aynı zamanda tarihine yakışır şekilde hücum eden, baskı yapan, fırsatlar üreten ve rakibini geri çekilmeye zorlayan bir takım görmek istiyor.

    Inzaghi'nin farkı yaratabilecek bir hücum cephaneliği var; Amouta çeşitli hücum çözümleri sunan isimlere sahip; Mourinho ise Real Madrid'de dünyanın en önde gelen oyuncularından bir grubu elinde bulunduruyor.

    Buna rağmen, bunu sürekli bir üstünlüğe dönüştürebilecek net bir hücum sistemi olmadığında bireysel güç yeterli görünmüyor.

    İşte burada üç teknik adamın gerçek mücadelesi sadece puan toplamaktan daha büyük bir hâl alıyor. Inzaghi, organizasyonun Hilal'in kimliğinden vazgeçmek anlamına gelmediğini kanıtlamak zorunda; Amouta, Ahli'yi taraftarının istediği görüntüye kavuşturma göreviyle karşı karşıya; Mourinho ise baskı ve geçiş hücumları felsefesi ile, boşlukları sürekli bekleyemeyecek bir Real Madrid gibi bir takımın gereksinimleri arasında denge bulmaya ihtiyaç duyuyor.

    Üç dev, üç teknik adam ve denge arayan üç felsefe. Ancak sorun şu ki Madrid, Riyad ve Kahire'deki taraftarlar maçı bekleyen değil, maçı kuran bir takım istiyor.

    Boşlukları kapatan rakipler karşısındaki bu yetersizlik sürerse, sonuç krizi gerçek bir kimlik krizine dönüşebilir; çünkü taraftarın en büyük korkusu takımının bir maçı kaybetmesi değil, kendisini tanıdığı şekilde oynamayı bırakmasıdır.