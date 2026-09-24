Öyle kulüpler vardır ki, kazanmaları yeterli değildir; kişiliklerini maça dayatmaları, başlama düdüğünden itibaren rakibi baskı altında yaşatmaları beklenir.
İspanya'da Real Madrid, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Mısır'da Al Ahly; taraftarlarının hücum futbolu, sürekli baskı ve fırsatlarla gollere dönüşen bir hakimiyet görmeye alıştığı üç kulüp.
Ancak bu üçlü, macera yerine organizasyonu, sürekli hücum hakimiyeti yerine geçiş oyunlarını tercih eden ve maçların bazı bölümlerinde orta ya da alçak defans bloklarına dayanan teknik direktörlerin yönetimine girdikten sonra, mevcut tablo dikkat çekici biçimde farklı görünüyor.
Sonuç olarak soru artık sahadaki yıldız sayısıyla ilgili değil; her takımın tarihi kimliğini ne ölçüde koruyabildiğiyle ilgili.
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