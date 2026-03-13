Goal.com
Dida'dan sürpriz açıklama: "Bugün Serie A'da kalecilerin seviyesi benim zamanımdan daha yüksek"

Milan'ın eski kalecisi: "Şampiyonluk? Her şey olabilir"

Brezilya milli takımı ve Milan'ın eski kalecisi Dida, 2002'den 2010'a kadar forma giydiği Milan'da toplam 302 maça çıktı, bir Scudetto ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Dida, Repubblica gazetesine konuştu. Röportajın en ilginç bölümleri aşağıda yer alıyor. 

Dida, Milan pazar günü şampiyonluk yarışını yeniden açtı mı?

"Inter'in hala favori olduğunu düşünüyorum, büyük bir takım. Milan, ilk dörtte kalmak hedefiyle maçlarına devam etmelidir. Tabii ki, daha çok maç var. Her şey olabilir."

Allegri'nin Milan'ı iki derbi kazandı: Inter ile arasındaki 7 puanlık fark adil mi?

"Bu fark, orta ve küçük takımlarla oynanan maçlarda yaşanan aksiliklerin sonucudur. Büyük takımlara karşı güçlü ve yetkin olduğunu kanıtladı. Inter'e karşı iki kez olduğu gibi. Ancak bu seviye her maçta korunmalıdır. Bugün zirveye daha yakın olabilirdi." 

  • Maignan Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında mı?

    "Evet, istikrarlı olması nedeniyle de. Sonra Donnarumma'yı koyarım. Beğendiğim bir diğer kaleci de Arsenal'den Raya."

    Peki, Serie A'nın ortalama seviyesi sizin oynadığınız döneme göre daha mı yüksek, daha mı düşük?

    "Bence daha yüksek. Sadece şimdi benim zamanımdan farklı bir şekilde oynanıyor. Kaleci daha büyük bir sorumluluk üstleniyor: ayaklarıyla topu oynayabilmesi, görüşü olması ve tabii ki kurtarışlar yapıp savunmayı yönetmesi bekleniyor. Bu yüzden farklı dönemleri karşılaştırmak zor. Her neyse, Maignan, Svilar ve Carnesecchi ligin en iyileri olduklarını kanıtlıyorlar."

    Ancelotti Brezilya'yı Dünya Kupası'na götürecek: Konuştunuz mu?

    "Hayır, son zamanlarda konuşmadık ama benim onu desteklediğimi biliyor. Onu Seleçao'nun başında görmekten mutluyum, o harika bir teknik direktör ve muhteşem bir insan, umarım Brezilya'yı zirveye taşır. Güçlü ve kazanan bir zihniyete sahip bir grup oluşturma konusunda inanılmaz bir yeteneği var, doğru adam."

    Peki, Dünya Kupası'nı kim kazanacak?

    "Brezilya."

    İtalya finale kalamayabilir.

    "Umarım böyle bir şey olmaz. Milli takımınızın büyük bir tarihi var, böyle bir turnuvanın final aşamalarında her zaman yer almalı. Azzurri olmadan Dünya Kupası biraz güzelliğini yitirir."

