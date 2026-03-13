Dida'dan sürpriz açıklama: "Bugün Serie A'da kalecilerin seviyesi benim zamanımdan daha yüksek"

Brezilya milli takımı ve Milan'ın eski kalecisi Dida, 2002'den 2010'a kadar forma giydiği Milan'da toplam 302 maça çıktı, bir Scudetto ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Dida, Repubblica gazetesine konuştu. Röportajın en ilginç bölümleri aşağıda yer alıyor.

Dida, Milan pazar günü şampiyonluk yarışını yeniden açtı mı?

"Inter'in hala favori olduğunu düşünüyorum, büyük bir takım. Milan, ilk dörtte kalmak hedefiyle maçlarına devam etmelidir. Tabii ki, daha çok maç var. Her şey olabilir."

Allegri'nin Milan'ı iki derbi kazandı: Inter ile arasındaki 7 puanlık fark adil mi?

"Bu fark, orta ve küçük takımlarla oynanan maçlarda yaşanan aksiliklerin sonucudur. Büyük takımlara karşı güçlü ve yetkin olduğunu kanıtladı. Inter'e karşı iki kez olduğu gibi. Ancak bu seviye her maçta korunmalıdır. Bugün zirveye daha yakın olabilirdi."