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Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Devasa bir transfer kavgası kapıda: Yan Diomande, RB Leipzig’e herkesin önünde karşı çıkıyor

Bundesliga
Transfers
1. Lig
Y. Diomande
RB Leipzig
Paris Saint-Germain

Bu hücum yıldızının Paris Saint-Germain ile vardığı iddia edilen anlaşma, Leipzig başkanı Marcel Schäfer’i Yan Diomande meselesinde net bir açıklama yapmaya sevk etti. Oyuncu ise Schäfer’in sözlerine kamuoyu önünde itiraz etti.

Bundesliga’nın parlayan yıldızı Yan Diomande’yi konu alan transfer yarışı kızışıyor. RB Leipzig’de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, Pazartesi günü Dallas’ta spor geleceği ile ilgili sorulara ilk başta kaçamak cevaplar verse de, daha sonra net bir eğilim sergiledi. Diomande, “Gideceğimi düşünüyorum. Bir menajerim var. Gerisini o halledecek,” dedi.

Bundan önce Leipzig’in spor direktörü Marcel Schäfer farklı bir tavır sergilemiş ve Pazartesi günü yaz transferine kesin bir şekilde hayır demişti.

"Niyetimiz çok net: Yan Diomande gelecek yıl RB Leipzig'de oynayacak. Ve bu konudaki tutumumuzdan da sapmayacağız," dedi Schäfer, Bild gazetesine. Oyuncunun bir sonraki adıma geçmesini sağlayacak zamanın geleceğini, "ancak bu yıl değil" diye ekledi.


  • Fildişi Sahili’nin hücum oyuncusu, Salı günü oynanacak 16’da 1 maçında, yıldız forvet Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç ile karşı karşıya gelecek. Diomande, transfer konusuna daha fazla değinmedi. Ülkesinin forması giyip onunla tarih yazmanın "hayali" olduğunu belirten Diomande, "Şu anda benim için en önemli şey, milli takımımla Dünya Kupası'na odaklanmak" dedi.


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  • Diomande’nin PSG ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor

    Son zamanlarda medya organları, Diomande’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’e transfer olmayı hedeflediğini aynı ağızdan bildirmişti.

    Diomande'nin, Fransız dev kulübün yetkililerine Paris'in "tercih ettiği bir sonraki hedef" olduğunu bildirdiği iddia ediliyor. Sky ayrıca, Diomande ile PSG arasında "2031'e kadar sürecek bir sözleşme konusunda tam bir anlaşma" sağlandığını da aktardı. Son zamanlarda Liverpool FC de bu hızlı kanat forvetine ilgi gösterdiğini belirtmişti. Ancak genç oyuncu, geçen yıl Leipzig’de 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.


  • Yan Diomande, PSG’ye mi transfer olacak? RB Leipzig’deki istatistikleri


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