Devasa bir transfer kavgası kapıda: Yan Diomande, RB Leipzig’e herkesin önünde karşı çıkıyor

Bundesliga’nın parlayan yıldızı Yan Diomande’yi konu alan transfer yarışı kızışıyor. RB Leipzig’de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, Pazartesi günü Dallas’ta spor geleceği ile ilgili sorulara ilk başta kaçamak cevaplar verse de, daha sonra net bir eğilim sergiledi. Diomande, “Gideceğimi düşünüyorum. Bir menajerim var. Gerisini o halledecek,” dedi.

Bundan önce Leipzig’in spor direktörü Marcel Schäfer farklı bir tavır sergilemiş ve Pazartesi günü yaz transferine kesin bir şekilde hayır demişti.

"Niyetimiz çok net: Yan Diomande gelecek yıl RB Leipzig'de oynayacak. Ve bu konudaki tutumumuzdan da sapmayacağız," dedi Schäfer, Bild gazetesine. Oyuncunun bir sonraki adıma geçmesini sağlayacak zamanın geleceğini, "ancak bu yıl değil" diye ekledi.



