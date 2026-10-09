Kulusevski, 500 günden uzun bir sürenin ardından ilk kez maç temposunu içeren bir senaryoda yer alarak iyileşme sürecinde kritik bir dönüm noktasına ulaştı. İsveçli milli oyuncu, Mayıs 2025'ten bu yana sakatlık kâbusunun içinde kaldı; 10 aylık bir süreçte iki ayrı cerrahi müdahale gerektiren karmaşık bir diz kapağı sorunuyla mücadele etti. Eski Juventus hücum oyuncusu, yakın zamanda yeniden bir aksilik yaşayıp kısa süreliğine A takım antrenmanlarından çekilmesine yol açan zorlu bir iyileşme süreci geçirdi.

Ancak üç haftalık milli arada çalışma yükünü başarıyla artırdı. Kulübün sağlık ekibi, dizinde başka komplikasyonlar yaşanmaması için yüksek tempolu futbola dönüş sürecini kontrollü şekilde yöneterek ilerleyişini büyük bir dikkatle takip etti. Önemli bir adım olarak Kulusevski, milli ara döneminin ikinci haftasında Hotspur Way'de düzenlenen 11'e 11 antrenman maçında görev aldı. Daily Mail'in haberine göre, Tottenham'ın 21 yaş altı ve 18 yaş altı oyuncularından oluşan bir takıma karşı, A takımın kıdemli oyuncularından kurulu bir ekipte sahaya çıktı.