Getty Images Sport
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Dejan Kulusevski, Manchester United maçı öncesinde Tottenham'a dönüş yolunda dev bir adım attı
Sahalara uzun süredir beklenen dönüş
Kulusevski, 500 günden uzun bir sürenin ardından ilk kez maç temposunu içeren bir senaryoda yer alarak iyileşme sürecinde kritik bir dönüm noktasına ulaştı. İsveçli milli oyuncu, Mayıs 2025'ten bu yana sakatlık kâbusunun içinde kaldı; 10 aylık bir süreçte iki ayrı cerrahi müdahale gerektiren karmaşık bir diz kapağı sorunuyla mücadele etti. Eski Juventus hücum oyuncusu, yakın zamanda yeniden bir aksilik yaşayıp kısa süreliğine A takım antrenmanlarından çekilmesine yol açan zorlu bir iyileşme süreci geçirdi.
Ancak üç haftalık milli arada çalışma yükünü başarıyla artırdı. Kulübün sağlık ekibi, dizinde başka komplikasyonlar yaşanmaması için yüksek tempolu futbola dönüş sürecini kontrollü şekilde yöneterek ilerleyişini büyük bir dikkatle takip etti. Önemli bir adım olarak Kulusevski, milli ara döneminin ikinci haftasında Hotspur Way'de düzenlenen 11'e 11 antrenman maçında görev aldı. Daily Mail'in haberine göre, Tottenham'ın 21 yaş altı ve 18 yaş altı oyuncularından oluşan bir takıma karşı, A takımın kıdemli oyuncularından kurulu bir ekipte sahaya çıktı.
- Getty Images Sport
De Zerbi seçim sıkıntısıyla karşı karşıya
Kulusevski'nin kaydettiği ilerlemenin zamanlaması, göreve gelmesinden bu yana kanat oyuncusunu henüz resmi bir maçta kullanamayan teknik direktör Roberto De Zerbi için kritik önem taşıyor. İtalyan çalıştırıcı, şu anda kadrosunda giderek kabaran bir oyuncu uygunluğu sorunları listesiyle uğraşıyor. Takım kaptanı Micky van de Ven, milli maçlar arasına denk gelen dönemde parmak sakatlığı yaşarken, bir diğer Hollandalı savunmacı Jan Paul van Hecke ise forma giymesini sınırlayan bir ayak problemiyle mücadele ediyor.
Ayrıca Spurs, Aston Villa'ya karşı yakın zamanda alınan yenilgide yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle İspanya kadrosundan çekilmek zorunda kalan Pedro Porro'nun durumunu da yakından takip ediyor. Mykhailo Mudryk, Xavi Simons ve Wilson Odobert gibi önemli oyuncular da kenardayken, Kulusevski'nin olası dönüşü sezonun ilk haftalarında sınırlarına kadar zorlanan kadro için bir umut ışığı sunuyor.
Hotspur Way'de tıbbi tedbir
İsveçli oyuncuyla ilgili olumlu haberlere rağmen, performans direktörü Dan Lewindon’ın liderlik ettiği Tottenham’ın yenilenen sağlık departmanı temkinli duruşunu koruyor. Kulüp, önceki iki sezonda yaşadığı sakatlık krizlerinin tekrarlanmasını önlemekte kararlı. Fiziksel sorunlar, üst üste gelen 17’nciliklerin önemli nedenlerinden biri olmuştu. Geçen sezon ligde kalış ancak son günde kesinleşti ve bu da kulübün oyuncu yükü yönetimine yaklaşımında baştan aşağı bir değişime gitmesine yol açtı.
Kulusevski’nin dikkatli şekilde takıma entegre edilmesi, kadronun uzun vadeli sağlığını korumaya yönelik bu daha geniş stratejinin bir parçası. Uzun süren yokluğu göz önüne alındığında, sağlık ekibi onu Premier League’in yüksek tempolu ortamına çok erken döndürme konusunda çekinceli davranıyor. Dönüş sürecindeki her adım, De Zerbi’nin taktik sisteminin gerektirdiği fiziksel talepleri bir başka uzun süreli araya yol açmadan karşılayabildiğinden emin olmak için verilerle takip ediliyor.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da kritik düello
Tottenham, hafta sonuna Premier League puan tablosunun dibinde giriyor; ilk beş maçında tek bir galibiyet bile alamadı. Yalnızca iki puan ve iki gol üretebilen takım üzerinde, gidişatı tersine çevirme baskısı giderek artıyor. Old Trafford deplasmanındaki sıradaki maç, Michael Carrick yönetiminde form arayan bir Manchester United'a karşı zorlu bir sınav olacak. Kulusevski'nin United karşısında yedek kulübesinde yer almaya hazır olup olmayacağı henüz netlik kazanmasa da, antrenman maçlarına dönmesi rehabilitasyon sürecinin son aşamasına girdiğini gösteriyor.
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