Son bir ayda Mauro Icardi hakkında, hem kendisine şans verebilecek yeni bir takım arayışı hem de futboldan uzak yaşamı nedeniyle gerçekten çok şey konuşuldu. Buna rağmen Inter’in eski kaptanı ve Galatasaray’ın eski golcüsü, futbol sahalarının çimlerine yeniden basmaya hâlâ fazlasıyla istekli ve bonservisi elinde olan oyuncu, şimdi Premier League’e açılan bir kapıyla Avrupa’ya dönmeye çok yakın. Nitekim bu uzun arada onun temsilci ekibiyle temasa geçen iki kulüp var: Tottenham ve Everton.
De Zerbi, Icardi’yi Tottenham’da istiyor: bedelsiz transfer hamlesinde Everton’la rekabet ediyor
De Zerbi onu Tottenham'da istiyor
Icardi için uzun süredir devrede olan kulüp Tottenham; Roberto De Zerbi ise takımının gol bölgesindeki sorunlarını çözebilecek bir golcüyü serbest oyuncu piyasasından kadroya katmayı değerlendiriyor.
Ancak Arjantin'de TyC Sports'un aktardığına göre, İtalyan teknik adamın ilgisi şu ana kadar oyuncu için resmi bir teklife dönüşmedi.
EVERTON DA VAR
İşte bu “boşluğa” Everton girmeye çalışıyor; İngiliz ekibi, Icardi Lazio’nun teklifini değerlendirirken bir ay önce de onun için yoklama yapmıştı. O dönemde bundan bir sonuç çıkmadı, ancak Goodison Park’ta da kadroya katılacak bir golcüye çaresizce ihtiyaç var ve bu nedenle İngiliz kulübü, bir anlaşma zemini bulmaya çalışmak için Maurito’nun menajerleriyle görüşmeleri yeniden başlattı.
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