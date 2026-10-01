24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

De Zerbi, Icardi’yi Tottenham’da istiyor: bedelsiz transfer hamlesinde Everton’la rekabet ediyor

Tottenham Hotspur
Everton
Lazio
Inter
M. Icardi

Arjantinli santrfor hâlâ serbest durumda.

Son bir ayda Mauro Icardi hakkında, hem kendisine şans verebilecek yeni bir takım arayışı hem de futboldan uzak yaşamı nedeniyle gerçekten çok şey konuşuldu. Buna rağmen Inter’in eski kaptanı ve Galatasaray’ın eski golcüsü, futbol sahalarının çimlerine yeniden basmaya hâlâ fazlasıyla istekli ve bonservisi elinde olan oyuncu, şimdi Premier League’e açılan bir kapıyla Avrupa’ya dönmeye çok yakın. Nitekim bu uzun arada onun temsilci ekibiyle temasa geçen iki kulüp var: Tottenham ve Everton.


  • De Zerbi onu Tottenham'da istiyor

    Icardi için uzun süredir devrede olan kulüp Tottenham; Roberto De Zerbi ise takımının gol bölgesindeki sorunlarını çözebilecek bir golcüyü serbest oyuncu piyasasından kadroya katmayı değerlendiriyor.

    Ancak Arjantin'de TyC Sports'un aktardığına göre, İtalyan teknik adamın ilgisi şu ana kadar oyuncu için resmi bir teklife dönüşmedi.

  • EVERTON DA VAR

    İşte bu “boşluğa” Everton girmeye çalışıyor; İngiliz ekibi, Icardi Lazio’nun teklifini değerlendirirken bir ay önce de onun için yoklama yapmıştı. O dönemde bundan bir sonuç çıkmadı, ancak Goodison Park’ta da kadroya katılacak bir golcüye çaresizce ihtiyaç var ve bu nedenle İngiliz kulübü, bir anlaşma zemini bulmaya çalışmak için Maurito’nun menajerleriyle görüşmeleri yeniden başlattı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin