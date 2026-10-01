Son bir ayda Mauro Icardi hakkında, hem kendisine şans verebilecek yeni bir takım arayışı hem de futboldan uzak yaşamı nedeniyle gerçekten çok şey konuşuldu. Buna rağmen Inter’in eski kaptanı ve Galatasaray’ın eski golcüsü, futbol sahalarının çimlerine yeniden basmaya hâlâ fazlasıyla istekli ve bonservisi elinde olan oyuncu, şimdi Premier League’e açılan bir kapıyla Avrupa’ya dönmeye çok yakın. Nitekim bu uzun arada onun temsilci ekibiyle temasa geçen iki kulüp var: Tottenham ve Everton.



