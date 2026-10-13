De Ketelaere bir paradoks: Sarri yönetiminde ilk 11 oyuncusu olabilir mi?

Atalanta'da ise Kristovic ve Scamacca'nın yarattığı rekabet nedeniyle De Ketelaere, rakip kaleden uzak kaldığı ve savunmada geniş bir alanı katetmek zorunda olduğu sağ kanada kaydırıldı. Sarri onu sık sık kanat oyuncusu olarak kullanırken dün Karadağlı oyuncunun arkasındaki ofansif orta saha oyuncuları arasına yerleştirmeyi tercih etti. Ancak oyuncudan beklediği karşılığı alamadı. Belçikalı futbolcu dün de takımın oyununa uyum sağlayamamış göründü; maçın gidişatını etkilemeyi başaramadı ve her an galibiyeti getirecek bir hamle yapabileceği izlenimini vermedi. Genel olarak hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Sarri, 60. dakikada onu kenara alıp yerine Lazar Samardzic'i oyuna soktu. Atalanta'yı Pafos (perşembe) ve Milan (pazar) maçları bekliyor. Takımın kazanmaya ve olumlu sonuçlar almaya devam edebilmesi için De Ketelaere'nin en iyi hâline ihtiyacı var. Onu yeniden eski seviyesine çıkarmak ve taktiksel belirsizliği gidermek Sarri'ye düşüyor.



