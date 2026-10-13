Atalanta, dün kendi sahasında Venezia'yı yenerek puan tablosunda yükseldi. 9 puana ulaşan Atalanta, 10. sıraya çıktı ve gelecek haftadan itibaren Avrupa kupalarına katılım hakkı veren sıraları hedefleyebilecek. Brianzalılara attığı üç gol, teknik direktör Maurizio Sarri'ye birçok olumlu haber getirdi: Franck Kessie, Bergamo'ya döndüğünden beri ilk golünü atarak gol hasretine son verdi; Nikola Krstovic ise çok iyi bir form döneminden geçtiğini gösterdi. Ancak galibiyete rağmen Atalanta teknik direktörünün üzerinde düşünmesi gereken sorunlar da var. Bunların başında Charles De Ketelaere'in performansı geliyor.
De Ketelaere bir paradoks: Sarri yönetiminde ilk 11 oyuncusu olabilir mi?
De Ketelaere paradoksu
25 yaşındaki Belçikalı oyuncu sezona zorlu bir başlangıç yaptı: Şimdiye kadar yalnızca 12 Eylül'de Cagliari'ye karşı kaybedilen maçta bir asist yaptı. Bu mütevazı bilanço, forvetin milli takımdaki performansıyla tezat oluşturuyor. Eski Milan oyuncusu, Dünya Kupası ve son Uluslar Ligi maçlarında 3 gol atıp bir o kadar da asist yaparak Belçika'nın sürükleyici isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Farkı yaratan, sahadaki konumu ve özellikle uyması gereken taktik talimatlar: De Ketelaere, Rudi Garcia yönetiminde her zaman santrfor olarak oynatıldı. Böylece oyun kurma ve atakları sonuçlandırma konusundaki yetenekleri öne çıkarıldı. Mark Van Bommel'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle de tablo değişmedi: 2001 doğumlu oyuncu, takımın başlıca hücum silahı olmayı sürdürdü ve bunun olumlu sonuçları açıkça görüldü.
HÂLÂ GOLSÜZ
Atalanta'da ise Kristovic ve Scamacca'nın yarattığı rekabet nedeniyle De Ketelaere, rakip kaleden uzak kaldığı ve savunmada geniş bir alanı katetmek zorunda olduğu sağ kanada kaydırıldı. Sarri onu sık sık kanat oyuncusu olarak kullanırken dün Karadağlı oyuncunun arkasındaki ofansif orta saha oyuncuları arasına yerleştirmeyi tercih etti. Ancak oyuncudan beklediği karşılığı alamadı. Belçikalı futbolcu dün de takımın oyununa uyum sağlayamamış göründü; maçın gidişatını etkilemeyi başaramadı ve her an galibiyeti getirecek bir hamle yapabileceği izlenimini vermedi. Genel olarak hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Sarri, 60. dakikada onu kenara alıp yerine Lazar Samardzic'i oyuna soktu. Atalanta'yı Pafos (perşembe) ve Milan (pazar) maçları bekliyor. Takımın kazanmaya ve olumlu sonuçlar almaya devam edebilmesi için De Ketelaere'nin en iyi hâline ihtiyacı var. Onu yeniden eski seviyesine çıkarmak ve taktiksel belirsizliği gidermek Sarri'ye düşüyor.
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