David Beckham şövalye ünvanını bir partiyle kutladı
Sir David kutlamayı şık bir şekilde yaptı
The Sun’ın haberine göre David Beckham, bu hafta başında kraldan aldığı şövalyelik unvanını kutlamak için yaklaşık 30 kişiyi davet etti. Kutlama, Charlbury’deki Cotswolds bölgesinde yer alan The Bull adlı pub’da yapıldı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve eski takım arkadaşı Gary Neville de davetliler arasındaydı. Konuklar istiridye, közde kuzu eti ve fırın patateslerin tadını çıkarırken, şişesi 55 sterlin değerinde olan roze şaraplardan birkaçını açtılar. Ayrıca bira, margarita ve espresso martini kokteylleri de servis edildi. Beckham’ın oğlu Cruz, özel olarak yazdığı bir şarkıyı seslendirdi.
Şarkıda “Kral Charles, David Beckham’ın yanına geldi ve onu şövalye ilan etti, adamım” dizeleri yer aldı. Ardından kalabalık hep birlikte Oasis ve The Rolling Stones’un şarkılarını söyledi. 50 yaşındaki Beckham da coşkulu kalabalığın “Seni seviyoruz Sir David Beckham” tezahüratları eşliğinde dans etti. Parti gece yarısından hemen önce sona erdi; çıkışta Beckham hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Kutlamaya oğulları Romeo ve Cruz katılırken, en büyük oğlu Brooklyn etkinlikte yer almadı.
'Herkesin keyfi yerindeydi'
Partiye katılanlardan biri The Sun’a şunları anlattı: “Gerçekten harika bir atmosfer vardı. Akşam yemeği bittikten sonra Becks ve arkadaşları pub’ın safari çadırından çıkıp ana salona geçti; orada dans edip şarkı söylediler. Herkesin morali çok yüksekti. Mahalleli Beckham’la aynı geceyi geçirdiklerine inanamıyordu. Müzik sonuna kadar açıktı, herkes şarkılara eşlik ediyordu. Pub tamamen doluydu, haber yayıldıkça daha da kalabalıklaştı. Adeta bir yılbaşı partisiydi.”
Beckham'in şövalye ilan edilmesine tepkisi nasıldı?
David Beckham, Kral III. Charles’tan şövalyelik unvanını aldıktan sonraki ilk açıklamasında duygularını gizleyemedi. Gazetecilere yaptığı kısa konuşmada, “Bugün bizim için, ailemiz için çok gurur verici bir gün. Londra’nın doğu yakasında mütevazı bir ailede büyüdüm. Hayalim her zaman profesyonel futbolcu olmak, Manchester United’da oynamak, ülkemi temsil etmekti. Bunlarla birlikte gelen her şey inanılmazdı. Ama bugün, dünyanın en önemli ve en saygın kurumlarından biri tarafından onurlandırılmak, doğu yakasından gelen bir çocuk olarak benim için tarifsiz bir gurur,” dedi.
İngiltere futbolunun efsanelerinden biri olan Beckham’ın şövalyelik süreci uzun yıllara yayıldı. 1990’larda Manchester United formasıyla dünyanın en tanınan İngiliz futbolcusu hâline gelen Beckham, 2003’te Real Madrid’e transfer olarak uluslararası ününü daha da artırdı; ardından LA Galaxy’ye gitti ve daha sonra Inter Miami’nin ortak sahibi oldu. Doğu Londra’da büyüyen Beckham, genç yaşta Manchester United altyapısına katıldı ve 1992’de A takımda ilk maçına çıktı. 1999’da takımın tarihi üçleme (Premier League, FA Cup, Şampiyonlar Ligi) başarısında kilit rol oynadı.
Beckham'in gözü MLS Kupası'nda
Beckham şu sıralar büyük bir heyecanla Inter Miami’nin tarihindeki ilk MLS Kupası’nı kazanmasını bekliyor. Takım, geçtiğimiz sezon MLS Supporters’ Shield’ı (lig liderliği ödülü) kazandıktan sonra bu yıl kupayı da müzeye götürmeye kararlı. Lionel Messi’nin önderliğinde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Inter Miami, 22 Kasım’da MLS Konferans yarı finalinde Cincinnati ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Nashville’i 4–0 mağlup eden takımda Lionel Messi ve Tadeo Allende ikişer gol atarak galibiyetin mimarları oldu.
