David Beckham şövalye ünvanını bir partiyle kutladı

The Sun’ın haberine göre David Beckham, bu hafta başında kraldan aldığı şövalyelik unvanını kutlamak için yaklaşık 30 kişiyi davet etti. Kutlama, Charlbury’deki Cotswolds bölgesinde yer alan The Bull adlı pub’da yapıldı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve eski takım arkadaşı Gary Neville de davetliler arasındaydı. Konuklar istiridye, közde kuzu eti ve fırın patateslerin tadını çıkarırken, şişesi 55 sterlin değerinde olan roze şaraplardan birkaçını açtılar. Ayrıca bira, margarita ve espresso martini kokteylleri de servis edildi. Beckham’ın oğlu Cruz, özel olarak yazdığı bir şarkıyı seslendirdi.

Şarkıda “Kral Charles, David Beckham’ın yanına geldi ve onu şövalye ilan etti, adamım” dizeleri yer aldı. Ardından kalabalık hep birlikte Oasis ve The Rolling Stones’un şarkılarını söyledi. 50 yaşındaki Beckham da coşkulu kalabalığın “Seni seviyoruz Sir David Beckham” tezahüratları eşliğinde dans etti. Parti gece yarısından hemen önce sona erdi; çıkışta Beckham hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Kutlamaya oğulları Romeo ve Cruz katılırken, en büyük oğlu Brooklyn etkinlikte yer almadı.