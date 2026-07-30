“Dans etmek kanımda var”

Profesyonel futbolu bıraktığından bu yana Wright-Phillips, BBC, Sky Sports, ITV ve Premier League dahil olmak üzere büyük yayın kuruluşlarında yorumculuk yaparak başarılı bir yayıncılık kariyeri inşa etti. Arsenal efsanesi Ian Wright'ın oğlu olan Wright-Phillips, ayrıca 2020'den bu yana Manchester City'nin resmî kulüp elçisi olarak görev yapıyor.

Şimdi ise 2026 serisi için oyuncu Lacey Turner, televizyon kişiliği Dani Dyer ve Avustralyalı şarkıcı Delta Goodrem'in de yer aldığı farklı isimlerden oluşan bir ünlü kadrosuna katılıyor. Yeni sonbahar sezonuna yönelik heyecan artarken, yaz boyunca başka yıldız yarışmacıların da açıklanması bekleniyor.