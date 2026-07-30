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'Dans etmek kanımda var' - Chelsea ve Manchester City'nin eski yıldızı Strictly Come Dancing'e katıldı
Wright-Phillips kramponları bırakıp balo salonuna geçiyor
Eski İngiltere milli futbolcusu Wright-Phillips, Strictly Come Dancing'in 2026'da yayımlanacak yeni sezonunun yarışmacılarından biri olarak açıklandı. Haber, perşembe günü programın amiral gemisi niteliğindeki BBC şovunun sosyal medya hesaplarından resmen duyuruldu.
Eski kanat oyuncusu, ülkesinin formasını 36 kez giydiği ve Manchester City, Chelsea ile Queens Park Rangers'da dikkat çeken dönemler geçirdiği parlak bir oyunculuk kariyeri yaşadı. Kramponlarını asmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Red Bulls ve Phoenix Rising formaları da giydi.
“Dans etmek kanımda var”
Duyurusunun ardından konuşan Wright-Phillips, salon dansındaki dik öğrenme eğrisini kabul etmesine rağmen önündeki meydan okumaya duyduğu heyecanı dile getirdi. Şu anda yorumculuk yapan isim, dans pistindeki deneyiminin daha önce aile kutlamalarıyla sınırlı olduğunu itiraf etti.
"Dans kanımda var, ama daha çok aile etkinliklerinde!" diye şaka yaptı Wright-Phillips. "Strictly kesinlikle konfor alanımın dışında, ancak başlamak için inanılmaz heyecanlıyım ve bu meydan okumayı gerçekten dört gözle bekliyorum!"
Büyükelçi şovmene dönüşüyor
Profesyonel futbolu bıraktığından bu yana Wright-Phillips, BBC, Sky Sports, ITV ve Premier League dahil olmak üzere büyük yayın kuruluşlarında yorumculuk yaparak başarılı bir yayıncılık kariyeri inşa etti. Arsenal efsanesi Ian Wright'ın oğlu olan Wright-Phillips, ayrıca 2020'den bu yana Manchester City'nin resmî kulüp elçisi olarak görev yapıyor.
Şimdi ise 2026 serisi için oyuncu Lacey Turner, televizyon kişiliği Dani Dyer ve Avustralyalı şarkıcı Delta Goodrem'in de yer aldığı farklı isimlerden oluşan bir ünlü kadrosuna katılıyor. Yeni sonbahar sezonuna yönelik heyecan artarken, yaz boyunca başka yıldız yarışmacıların da açıklanması bekleniyor.
- Getty Images Entertainment
BBC'de sonbahar prömiyeri
Strictly Come Dancing’in yepyeni sezonu bu sonbaharda ekranlara gelecek ve cumartesi ile pazar akşamları BBC One ile BBC iPlayer’da yayımlanacak. İzleyiciler, eylül ayındaki büyük prömiyer öncesinde amiral eğlence programını şimdiden izleme listelerine ekleyebilir.
Wright-Phillips, kanattaki alametifarikası olan baş döndürücü hızını dans pistinde ritim ve zarafetle değiştirmeye çalışacak. Futbolseverler, eski Premier League şampiyonunun BBC’nin ünlü balo salonunda sportif başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağını merakla bekleyecek.
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