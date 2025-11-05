Getty
Cristiano Ronaldo şimdiye kadar satın aldığı en pahalı şeyi açıkladı
Cristiano Ronaldo tarihe geçti: Futbolun ilk milyarderi
Yaz aylarında Al-Nassr’la spor tarihinin en kazançlı sözleşme uzatmasını imzalayan Cristiano Ronaldo, artık yılda 178 milyon sterlin (günde yaklaşık 488 bin sterlin) kazanıyor. 40 yaşındaki yıldız, iki yıllık yeni sözleşmesiyle birlikte 24,5 milyon sterlinlik imza bonusu aldı; sözleşmesinin ikinci yılına girerse bu miktar 38 milyon sterline çıkacak.
Ekim ayında Bloomberg’in haberine göre, bu anlaşmanın ardından eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus oyuncusu Ronaldo, dünyada milyarder olan ilk futbolcu unvanını kazandı. Yıldız ismin serveti artık 1,4 milyar dolar (1,04 milyar sterlin / 1,2 milyar avro) seviyesinde.
Ronaldo’nun en değerli satın alımı: Özel jet
Piers Morgan Uncensored programına katılan Ronaldo, bugüne kadar yaptığı en pahalı harcamanın özel uçağı olduğunu açıkladı. Portekizli futbolcu, yaklaşık 50 milyon euro değerindeki özel jet için şunları söyledi:
“Şimdiye kadar satın aldığım en pahalı şey bir uçak. 30 yaşımdayken almıştım ama geçen yıl yeniledim, o yüzden biraz pahalıya mal oldu. [Bombardier] Global Express 6500 modelim var. Param var diye harcamam; ne istersem alabilirim ama buna ihtiyaç duymam.”
Ronaldo ayrıca araba koleksiyonunun sayısını bilmediğini de itiraf etti: “Üç gün önce bir araba aldım ama koleksiyonum için, tıpkı bir tablo almak gibi. Kaç arabam olduğunu bilmiyorum, saymıyorum ama tahminen 41 ya da 42’dir. Bugatti’leri seviyorum, onlar başka bir seviye. Artık arabalar benim için tutku değil. Suudi Arabistan’da trafiğe çıkmıyorum, sadece evdeyken bazen sürüyorum. Dün Al-Nassr’ın tüm oyuncularına hediye ettiği BMW’yi sürdüm ama altı aydır direksiyon başına geçmemiştim.”
Cristiano Ronaldo: “Milyarder olmak Ballon d’Or kazanmak gibiydi”
Futbol tarihine ilk milyarder futbolcu olarak geçen Cristiano Ronaldo, ulaştığı servetle ilgili olarak “Bu olacaktı, biliyordum. Hazırlıklıydım, sadece zaman meselesiydi,” dedi.
Ronaldo, Piers Morgan Uncensored programında yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle anlattı: “Gerçekten çok mutluydum. Bu, Ballon d’Or kazanmak gibiydi. Çünkü herkesin hedefleri vardır - bir ev, bir araba gibi. Benim hedefim de o rakama ulaşmaktı. Paraya takıntılı değilim ama hayatın birçok alanında yardımcı olabilir. Belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artık pek fark etmiyor ama daha fazlasına sahip olmak da güzel; çünkü insan hiçbir zaman tamamen tatmin olmaz. Futbol, kupalar, Ballon d’Or’lar, Şampiyonlar Ligi dışında bu da benim hedeflerimden biriydi. 39 yaşında o rakama ulaştım ve bununla gurur duyuyorum.”
Portekizli yıldız, kendi başarısının kendisini şaşırtmadığını da vurguladı: “Futbolda bunu başaran tek kişiyim. Açıkçası çok da şaşırmadım çünkü rakamlar yalan söylemez. Futboldaki birçok rekorun zirvesinde benim adım var, bu da sadece bir yenisi. Futboldaki ve dışındaki potansiyelimi her zaman biliyordum.”
Ronaldo ne zaman emekli olacak?
Ronaldo, ne zaman futbolu bırakacağına dair soruya ise açık yüreklilikle yanıt verdi: “Hazırlıklı olacağımı düşünüyorum ama elbette zor olacak. Muhtemelen ağlayacağım, bu normal. Duygularımı bastırmayı sevmem. Futbolun yerini hiçbir şey tutamaz - gol atmanın adrenalini bambaşka. Ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Geleceğim için 25 yaşımdan beri hazırlanıyorum, bu yüzden bununla başa çıkabileceğimi düşünüyorum.”
Ayrıca ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini de belirten Ronaldo, şunları ekledi: “Artık kendime, aileme, çocuklarıma daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Cristiano Jr.’ı yakından takip edeceğim, çünkü o yaşlarda herkes hata yapabilir — ben de yaptım. Ayrıca UFC izlemeyi seviyorum, padel oynuyorum. İş dünyasında da daha fazla şey öğrenmek istiyorum. YouTuber olmam ama o tarafa da biraz daha vakit ayıracağım.”
