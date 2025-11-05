Cristiano Ronaldo şimdiye kadar satın aldığı en pahalı şeyi açıkladı

Piers Morgan Uncensored programına katılan Ronaldo, bugüne kadar yaptığı en pahalı harcamanın özel uçağı olduğunu açıkladı. Portekizli futbolcu, yaklaşık 50 milyon euro değerindeki özel jet için şunları söyledi:

“Şimdiye kadar satın aldığım en pahalı şey bir uçak. 30 yaşımdayken almıştım ama geçen yıl yeniledim, o yüzden biraz pahalıya mal oldu. [Bombardier] Global Express 6500 modelim var. Param var diye harcamam; ne istersem alabilirim ama buna ihtiyaç duymam.”

Ronaldo ayrıca araba koleksiyonunun sayısını bilmediğini de itiraf etti: “Üç gün önce bir araba aldım ama koleksiyonum için, tıpkı bir tablo almak gibi. Kaç arabam olduğunu bilmiyorum, saymıyorum ama tahminen 41 ya da 42’dir. Bugatti’leri seviyorum, onlar başka bir seviye. Artık arabalar benim için tutku değil. Suudi Arabistan’da trafiğe çıkmıyorum, sadece evdeyken bazen sürüyorum. Dün Al-Nassr’ın tüm oyuncularına hediye ettiği BMW’yi sürdüm ama altı aydır direksiyon başına geçmemiştim.”