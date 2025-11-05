Getty/Instagram
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e gece yaptığı evlenme teklifini anlattı
Ronaldo ve Georgina Ağustos ayında nişanlandı
Yaklaşık on yıldır birlikte olan ve bu süreçte beş çocuklu bir aile haline gelen Ronaldo ile Rodriguez, sonunda evlilik planları yapmanın zamanının geldiğine karar verdi. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, Ağustos ortasında evlenme teklif etti ve başarılı bir model olan Georgina da mutlulukla kabul etti. Georgina, güzel haberi sosyal medyada paylaştı; göz kamaştırıcı elmas yüzüğünü göstererek, “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatımda da, tüm hayatlarımda da.” notunu düştü.
- Getty/Instagram
Ronaldo, 'romantik biri olmadığını' açıkladı
Ronaldo, Piers Morgan Uncensored programında verdiği yeni bir röportajda, Georgina’ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı ve “romantik biri olmadığını” söyledi. Al-Nassr ve Portekiz forması giyen golcü, şöyle konuştu:
“Gece saat 1 civarıydı. Kızlarım uyuyordu. Arkadaşlarımdan biri yüzüğü bana verdi, Gio’ya (Georgina’ya) teklif etmek için. Tam yüzüğü uzatırken, iki çocuğum odaya girdi ve ‘Baba, anneye yüzüğü vereceksin ve evlenmesini isteyeceksin!’ dedi. O anda ‘Vay, demek ki doğru zaman bu’ diye düşündüm. Aslında bir gün yapacağımı biliyordum ama o gece için plan yapmamıştım. Kızlarım öyle söyleyince ve arkadaşlarım da çekim yaparken, içimden geldi ve yüzüğü verdim. Diz çökmedim, çünkü hazırlıklı değildim ama çok güzel bir andı. Küçük bir konuşma yaptım. Basitti, çünkü ben romantik biri değilim. Yani… romantik sayılırım ama çok da öyle değilim; her hafta eve çiçek getiren bir adam değilim mesela. Ama kendimce romantik biriyim. O an çok güzeldi ve onun hayatımın kadını olduğunu biliyordum. Bu yüzden o teklifi yaptım ve umarım iyi yapmışımdır.”
Ronaldo ne zaman evlenecek?
Ağustos ayında nişanlanmış olsalar da Ronaldo evlilik konusunda acele etmiyor. Ünlü futbolcu, “Henüz değil. Dünya Kupası’ndan sonra, kupayla birlikte yapmayı planlıyoruz!” dedi.
“Ama o (Georgina) büyük partileri seven biri değil. Böyle şeylerden hoşlanmıyor, daha özel, sade şeyleri sever. Ben de buna saygı duyacağım. En sevdiğim şeylerden biri de şu oldu: Yüzüğe hiç takılmadı. Bana sadece dürüst olup olmadığımı sordu. Ben de ‘Seni istiyorum ve seninle evlenmek istiyorum’ dedim. Ağlamadım ama gözlerim doldu.”
Georgina'nın yüzüğü ne kadar değerinde?
Nişan yüzüğü uzmanı Laura Taylor’a göre, Georgina’nın muhteşem elmas yüzüğü yaklaşık 1,5 milyon sterlin değerinde. Taylor, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükteki bir elmas neredeyse kesinlikle platin bir yüzüğe yerleştirilir; bu da hem dayanıklılığı artırır hem de taşın rengini öne çıkararak zamansız bir görünüm kazandırır. Bu yüzük tam anlamıyla göz kamaştırıcı, son yıllarda gördüklerimiz arasında en etkileyicilerden biri - futbol dünyasının en ünlü çiftlerinden birine de tam olarak yakışıyor. Eğer elmas doğal ve D-F renk aralığında kusursuz ya da kusura yakın berraklığa sahipse, değeri rahatlıkla 1,5 milyon sterlini aşabilir,” dedi.
Öte yandan, 77 Diamonds’ın genel müdürü Tobias Kormind ise The Mirror’a yaptığı açıklamada, yüzüğün değerini yaklaşık 5 milyon dolar olarak tahmin ettiğini söyledi. Kormind, “Georgina Rodríguez’in yüzüğü, ünlü Taylor-Burton Elması’nı andırıyor. Bu, Richard Burton’ın Elizabeth Taylor’a hediye ettiği, 69,42 karat armut kesim bir taştı. Burton’ın, Cartier’den açık artırmada 1 milyon dolardan fazla ödeyerek aldığı söyleniyor,” ifadelerini kullandı.
- Getty
Ronaldo hâlâ GOAT tartışmasına odaklanmış durumda
Görünüşe göre Ronaldo’nun önceliği hâlâ futbol dünyasındaki “en iyisi kim” (GOAT) tartışmasını kazanmak. On yılı aşkın süredir futbol dünyası, bu unvanı Ronaldo’nun mu yoksa Messi’nin mi hak ettiği konusunda bölünmüş durumda. İki efsanenin kariyerleri birçok açıdan neredeyse denk olsa da, Messi’nin 2022’de Arjantin ile Dünya Kupası’nı kazanması, birçok taraftar için tartışmayı onun lehine bitirmişti. Ancak Ronaldo hâlâ Messi’nin üstün olduğunu kabul etmeye yanaşmıyor. Ünlü futbolcu, Piers Morgan’a verdiği röportajda şöyle dedi: “Messi benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum.”
