Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e gece yaptığı evlenme teklifini anlattı

Ronaldo, Piers Morgan Uncensored programında verdiği yeni bir röportajda, Georgina’ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı ve “romantik biri olmadığını” söyledi. Al-Nassr ve Portekiz forması giyen golcü, şöyle konuştu:

“Gece saat 1 civarıydı. Kızlarım uyuyordu. Arkadaşlarımdan biri yüzüğü bana verdi, Gio’ya (Georgina’ya) teklif etmek için. Tam yüzüğü uzatırken, iki çocuğum odaya girdi ve ‘Baba, anneye yüzüğü vereceksin ve evlenmesini isteyeceksin!’ dedi. O anda ‘Vay, demek ki doğru zaman bu’ diye düşündüm. Aslında bir gün yapacağımı biliyordum ama o gece için plan yapmamıştım. Kızlarım öyle söyleyince ve arkadaşlarım da çekim yaparken, içimden geldi ve yüzüğü verdim. Diz çökmedim, çünkü hazırlıklı değildim ama çok güzel bir andı. Küçük bir konuşma yaptım. Basitti, çünkü ben romantik biri değilim. Yani… romantik sayılırım ama çok da öyle değilim; her hafta eve çiçek getiren bir adam değilim mesela. Ama kendimce romantik biriyim. O an çok güzeldi ve onun hayatımın kadını olduğunu biliyordum. Bu yüzden o teklifi yaptım ve umarım iyi yapmışımdır.”