Cristiano Ronaldo'dan Simeone ve Zidane sürprizi

Getty/GOALChris Burton ve Can ÖzerCristiano Ronaldo'dan Simeone ve Zidane sürpriziCristiano RonaldoPremier LigReal MadridM. UnitedZinedine ZidaneDiego SimeoneJose MourinhoAl Nassr FCPortekizCristiano Ronaldo, kramponlarını astıktan sonra hocalığa geçeceği zaman Diego Simeone ve Zinedine Zidane'ı örnek alması için destekleniyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowPortekizli yıldız 39 yaşında ve hâlâ güçlüEmeklilik tarihi tartışılmıyorAntrenörlüğe geçmesi bekleniyorHaberin devamı aşağıda