Diego Simeone Cristiano Ronaldo Zinedine ZidaneGetty/GOAL
Chris Burton ve Can Özer

Cristiano Ronaldo'dan Simeone ve Zidane sürprizi

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Cristiano Ronaldo, kramponlarını astıktan sonra hocalığa geçeceği zaman Diego Simeone ve Zinedine Zidane'ı örnek alması için destekleniyor.

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  • Portekizli yıldız 39 yaşında ve hâlâ güçlü
  • Emeklilik tarihi tartışılmıyor
  • Antrenörlüğe geçmesi bekleniyor
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