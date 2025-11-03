Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo: 'Ben Messi'den daha iyiyim!'
Futboldaki en büyük tartışma
Yıllardır taraftarlar, Ronaldo mu Messi mi GOAT unvanını hak ediyor diye tartışıyorlar. Her ikisi de artık kariyerlerinin sonuna yaklaşmış durumda. Ronaldo, Orta Doğu'da Al-Nassr ile şampiyonluk peşindeyken, Messi ise David Beckham'ın gözetiminde Inter Miami'de Major League Soccer'da zafer peşinde. Yıllar boyunca, her ikisi de La Liga şampiyonlukları, Ballon d'Or ödülleri ve sayısız diğer kupaları kazanırken birbirleri hakkında olumsuz konuşmaktan kaçındılar, ancak Ronaldo şimdi bu büyük tartışmaya kesin bir cevap verdi.
"Piers Morgan Unsensored" programına konuk olan Ronaldo, sunucu tarafından Messi'nin GOAT olup olmadığı soruldu. Onun cevabı basitçe şuydu: "Messi benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum."
Alçakgönüllülük, yıllardır şovmenliğiyle tanınan Ronaldo ile pek ilişkilendirilmeyen bir kelime. Al-Nassr'da gol sayısını artırmaya devam eden Real Madrid ve Manchester United efsanesi, neden en iyi olarak tanınmayı hak ettiğini kanıtladığını düşünüyor. Taraftarlar, sorunun tam cevabını beklemek zorunda kalacaklar, çünkü Morgan ile yaptığı röportajın ilk bölümü 4 Kasım Salı günü yayınlanacak.
- AFP
Rooney eski takım arkadaşını reddetti
Ön izlemenin bir parçası olarak Ronaldo, eski United takım arkadaşı Wayne Rooney'nin yorumları hakkında da sorgulandı. 10 yılı aşkın bir süre önce, İngiltere'nin ikonik oyuncusu, eski Red Devils'ın 7 numaralı oyuncusu ile Messi arasında bir favorisi olduğunu açıkça belirtmişti. O, "İkisi farklı oyuncular. Ama bence Messi inanılmaz. Bence o gelmiş geçmiş en iyisi, bu yüzden Messi'yi seçmek zorundayım. Ama Ronaldo biraz şanssızdı çünkü başka bir dönemde Messi'nin kazandığı tüm ödülleri o kazanırdı. Ama ikisi de gelmiş geçmiş en iyi oyuncular."
Rooney'nin Ronaldo ile aynı sahayı paylaştığı düşünülürse bu şaşırtıcı bir andı, ancak 40 yaşındaki oyuncu bu sözlerden rahatsız olmadı. O sadece şöyle cevap verdi: "Bu benim için sorun değil." O zamandan beri Rooney, Messi'yi seçmiş olması, Ronaldo hakkında kötü düşündüğü anlamına gelmediğini açıkladı. Rio Ferdinand Presents podcast'inde şöyle açıkladı: "İnsanlar onu sevmediğimi düşünüyor! Onu seviyorum! Bence o tam bir dahi; yaptıkları inanılmaz. İnsanlar onunla ne kadar yakın olduğumuzu fark etmiyorlar. Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğim için, insanlar Cristiano'yu sevmediğimi düşünüyor. Yaptığı şeyleri. Dürüst olmak gerekirse, son birkaç yıldır şöyle düşünüyorum: 'Biliyor musun?', geriye dönüp baktığında, muhtemelen Cristiano olacak, çünkü o devam ediyor.
"Son üç sezonda Suudi Arabistan'ın en golcü oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum, onun oyununu izlemeyi seviyorum ve tek nedeni Messi'nin oyun stili ve rakip oyuncuları geçme konusunda biraz daha üstün olduğunu düşünmemdi. Ronaldo bir katil. İnsanlar, Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğim için onu sevmediğimi veya onu kötülediğimi düşünüyor. [Messi'nin oyun stilini tercih ediyorum], hepsi bu - siz Cristiano'yu tercih edebilirsiniz, bu kişi Messi'yi veya Ronaldo'yu tercih edebilir, ama ikisiyle de tartışamazsınız. Messi'nin küçük yeteneğini seviyorum, hepsi bu.
"Cristiano yaptığı işte tam bir dahi; 40 yaşına girdi ve yaptığı şeyler inanılmaz."
Durma belirtisi yok
Şubat ayında 40. yaşını kutlamasına rağmen, Ronaldo sahada hız kesmeye niyetli olmadığını gösterdi. 2025-26 sezonunda, Al-Nassr formasıyla tüm turnuvalarda 10 maçta 9 gol attı. Bu yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'da kupa kazanmak istediğini açıkça belirtti. 2022'de Manchester United'dan ayrıldığından beri bunu başaramadı. Bu dünya çapındaki süperstarın elde edemediği tek büyük başarı ise Dünya Kupası. Ronaldo henüz emekliliği düşünmediğini açıkça belirtse de, 2026'da belki de Messi ile son kez karşı karşıya gelerek, en büyük ödülü kazanmak için son bir şansı olacak.
- Getty
Al-Nassr'a odaklanıyor
Ancak şimdilik Ronaldo'nun odak noktası yerel futbol olmaya devam ediyor. Al-Nassr, yedi maçın ardından Suudi Pro Ligi'nde zirvede yer alıyor ve ikinci sıradaki Al-Taawoun'a dört puan fark atmış durumda. Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Ronaldo'nun bir sonraki maçı, Çarşamba akşamı Goa ile oynanacak AFC Kupası karşılaşması olacak.
Reklam