Ön izlemenin bir parçası olarak Ronaldo, eski United takım arkadaşı Wayne Rooney'nin yorumları hakkında da sorgulandı. 10 yılı aşkın bir süre önce, İngiltere'nin ikonik oyuncusu, eski Red Devils'ın 7 numaralı oyuncusu ile Messi arasında bir favorisi olduğunu açıkça belirtmişti. O, "İkisi farklı oyuncular. Ama bence Messi inanılmaz. Bence o gelmiş geçmiş en iyisi, bu yüzden Messi'yi seçmek zorundayım. Ama Ronaldo biraz şanssızdı çünkü başka bir dönemde Messi'nin kazandığı tüm ödülleri o kazanırdı. Ama ikisi de gelmiş geçmiş en iyi oyuncular."

Rooney'nin Ronaldo ile aynı sahayı paylaştığı düşünülürse bu şaşırtıcı bir andı, ancak 40 yaşındaki oyuncu bu sözlerden rahatsız olmadı. O sadece şöyle cevap verdi: "Bu benim için sorun değil." O zamandan beri Rooney, Messi'yi seçmiş olması, Ronaldo hakkında kötü düşündüğü anlamına gelmediğini açıkladı. Rio Ferdinand Presents podcast'inde şöyle açıkladı: "İnsanlar onu sevmediğimi düşünüyor! Onu seviyorum! Bence o tam bir dahi; yaptıkları inanılmaz. İnsanlar onunla ne kadar yakın olduğumuzu fark etmiyorlar. Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğim için, insanlar Cristiano'yu sevmediğimi düşünüyor. Yaptığı şeyleri. Dürüst olmak gerekirse, son birkaç yıldır şöyle düşünüyorum: 'Biliyor musun?', geriye dönüp baktığında, muhtemelen Cristiano olacak, çünkü o devam ediyor.

"Son üç sezonda Suudi Arabistan'ın en golcü oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum, onun oyununu izlemeyi seviyorum ve tek nedeni Messi'nin oyun stili ve rakip oyuncuları geçme konusunda biraz daha üstün olduğunu düşünmemdi. Ronaldo bir katil. İnsanlar, Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğim için onu sevmediğimi veya onu kötülediğimi düşünüyor. [Messi'nin oyun stilini tercih ediyorum], hepsi bu - siz Cristiano'yu tercih edebilirsiniz, bu kişi Messi'yi veya Ronaldo'yu tercih edebilir, ama ikisiyle de tartışamazsınız. Messi'nin küçük yeteneğini seviyorum, hepsi bu.

"Cristiano yaptığı işte tam bir dahi; 40 yaşına girdi ve yaptığı şeyler inanılmaz."