Nicola, cezalı olan Pezzella'dan yoksun kalacak. Zini Stadyumu'nda Fiorentina'ya karşı sahaya çıkacak kadroda ise herhangi bir belirsizlik yok. Forvette Djuric ile Bonazzoli arasındaki rekabeti kimin kazanacağı merak konusu. Orta sahada Thorsby'nin yeri değişmeyecek; yanında Vandeputte ve eski Fiorentina oyuncusu Maleh yer alacak.

Fiorentina'ya gelince, her şey Moise Kean'ın etrafında dönüyor. Viola'nın forveti Cremona'ya gitmesi bekleniyor ancak muhtemelen yedek kulübesinde oturacak. Vanoli, Piccoli ile rekabeti son ana kadar açık tutacak. Fabiano Parisi'nin sahadaki pozisyonu da belirsiz. Son maçlarda pek parlak olmayan Harrison'ın yerine kanat forveti olarak oynayabilir. Fagioli ve Gudmundsson ilk 11'e geri dönüyor.