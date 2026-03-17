Suwarso ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Como, Suwarso: "Fabregas mı? Onun ayrılması her şeyi altüst etmez. Finansal fair play konusunda ise..."

Como Başkanı, Nico Paz'ın geleceğinden de bahsediyor

Ligde dördüncü sırada yer alan Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Cesc Fabregas'ın geleceğinden başlayarak kulübün bugünü ve yarını hakkında konuştu. Aşağıda röportajın en önemli bölümlerini aktarıyoruz. 

Roma galibiyetinin heyecanı? 

"Benim için, bizim için, bu maç diğer maçlar gibiydi. Şu anda hedefimizin çok ötesine geçtiğimiz için gerginlik yok." 

Hedefiniz neydi? 

"Spor açısından geçen yılki 10. sırayı iyileştirmek. Gelirleri artırmak ve oyuncuların değerini yükseltmek."

Avrupa'da finansal fair play uygulanacak. 

"Şu anda UEFA'nın belirlediği tavanın yaklaşık 75 milyon altında kalıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bizimki gibi bir vaka çalışması yok, yani 20 yıldan fazla bir süre sonra Serie A'ya geri dönen ve iki yıl içinde Avrupa'ya ulaşan bir kulüp. Ancak gelirler çok artıyor ve bu da bize iki veya üç yıl içinde finansal fair play şartlarını yerine getirebileceğimizi düşündürüyor. Avrupa'ya ilk kez veya uzun bir aradan sonra giren takımlara bu marj tanınır."

  • FABREGAS

    Fabregas tüm bu olayların başrol oyuncusu. Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılırsanız, başardıklarının tadını çıkarmak isteyecek misiniz? 

    "Cesc, futbol dünyasının CEO'su gibidir. Büyük şirketlerde bir yöneticiye ne zaman ayrılmak istediğini sormak gibi bir şey yoktur. Onun bizimle olmasından mutluyuz ama hayatta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Şu anın tadını çıkarıyoruz. Olası bir ayrılığın her şeyi altüst etmemesi için bir sistem oluşturduk." 

  • NICO PAZ

    Nico Paz da kalacak mı? 

    "Karar tamamen Real Madrid'e ait. Bizim yapabileceğimiz tek şey beklemek ve duruma göre hareket etmek. Her halükarda onun adına mutlu olacağız ve yerine geçecek birini bulmak için çalışmaya başlayacağız. Şu an için bu büyük ailede çok mutlu." 

