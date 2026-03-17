Como-Roma, Wesley'e ikinci sarı kart, Open Var: "Saha içinden bakıldığında makul bir karar"

DAZN'ın AIA ve FIGC ile işbirliği içinde her hafta yayınladığı program "Open VAR", Como-Roma maçının en çok tartışılan anı olan Wesley'e verilen ikinci sarı kartı inceledi.

Eski hakem ve şu anda Can üyesi olan Dino Tommasi, olayı şöyle yorumladı: "VAR ve AVAR, yanlış kimlik tespitini araştırıyor, yani faulün başka bir oyuncu tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorlar. Ancak faulün Wesley tarafından yapıldığını görüyorlar ve bu nedenle Massa'nın kararını onaylıyorlar." Tommasi daha sonra disiplin açısından hakemin teknik kararını doğruladı: "Hakem düdük çaldıysa, bu tehlikeli bir hareket olduğu için sarı kartlık bir durumdur, bir SPA. DOGSO (net gol fırsatı, ed.) değildir. Saha içinden bakıldığında bu karar savunulabilir."