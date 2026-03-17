Como Roma Wesley CaqueretGetty Images

Como-Roma, Wesley'e ikinci sarı kart, Open Var: "Saha içinden bakıldığında makul bir karar"

DAZN'ın AIA ve FIGC ile işbirliği içinde her hafta yayınladığı program "Open VAR", Como-Roma maçının en çok tartışılan anı olan Wesley'e verilen ikinci sarı kartı inceledi.

Eski hakem ve şu anda Can üyesi olan Dino Tommasi, olayı şöyle yorumladı: "VAR ve AVAR, yanlış kimlik tespitini araştırıyor, yani faulün başka bir oyuncu tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorlar. Ancak faulün Wesley tarafından yapıldığını görüyorlar ve bu nedenle Massa'nın kararını onaylıyorlar." Tommasi daha sonra disiplin açısından hakemin teknik kararını doğruladı: "Hakem düdük çaldıysa, bu tehlikeli bir hareket olduğu için sarı kartlık bir durumdur, bir SPA. DOGSO (net gol fırsatı, ed.) değildir. Saha içinden bakıldığında bu karar savunulabilir."

  • NIENTE "YANLIŞ KİMLİK"

    Fabbri ve Gariglio'nun da bulunduğu VAR odasında, hakem Davide Massa'nın kararını desteklemek üzere, hemen bir kimlik karışıklığı olup olmadığını kontrol ediyorlar. Aslında faulün Wesley yerine Rensch tarafından yapılıp yapılmadığını değerlendiriyorlar. Görüntüleri inceledikten sonra onay geliyor: "Faul kesinlikle Wesley'den, sağ bacağı Wesley'e çarpıyor, tamam, onaylandı." Saha içindeki Massa ise oyunculara, önce Pellegrini'nin önceki müdahalesinde (VAR tarafından top üzerinde değerlendirildi) avantaj kuralını uyguladığını, ardından Wesley'in faulünü düdüklediğini ve SPA (Stopping a Promising Attack) durumu nedeniyle ikinci sarı kartla cezalandırdığını açıklıyor.

