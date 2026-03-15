Como-Roma, CM'nin performans değerlendirmeleri: Diao maçın gidişatını değiştirdi, Douvikas acımasızdı. Koné ise vasat bir performans sergiledi

Butez 6 – İlk yarıda, Pellegrini’nin ortasına yaptığı bir çıkış dışında pek iş yapmadı. Malen’in attığı penaltı karşısında elinden pek bir şey gelmedi.

Ramon 6,5 – Kanatta çok aktifti ve hücumda sürekli bir tehdit oluşturdu, o kadar ki Gasperini, Wesley'den onu dikkatle markaj altına almasını istedi. İlk yarının sonunda büyük bir fırsatla beraberliği yakaladı. İkinci yarıda da en iyi performans gösteren oyunculardan biri oldu.

Diego Carlos 6,5 – El Shaarawy'ye penaltı kazandırdı, ancak bunun dışında çok az hata yaptı ve maçın galibiyet golünü atarak kendini affettirdi.

Kempf 6 – İlk yarıda Roma pek bir şey yaratamadı ve o da Giallorossi'nin hücumlarını iyi kontrol etti.

(46. dakikadan itibaren Douvikas 7: Forvetsiz oynama kararı sadece bir devre sürdü. Oyuna girdi ve 15 dakikadan az bir sürede beraberlik golünü attı).

Smolcic 6 – Maç boyunca dikkatli ve hatasız oynadı.

Sergi Roberto 5 – 6. dakikada ciddi bir hata yaptı: Diego Carlos'a pasını kaçırdı ve El Shaarawy'yi önlemek isterken penaltıya neden oldu. Wesley daha sonra muhteşem bir kurtarışla olası beraberliği engelledi. İlk yarıda özellikle Mancini ve Malen ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekti.

(46. dakikadan itibaren Diao 7: Roma savunması için durdurulamazdı. Oyuna girmesiyle maçın gidişatı değişti ve Wesley'in kırmızı kart görmesine de neden oldu).

Da Cunha 6,5 – Dinamik ve öngörülemez bir oyuncu, hem hücumda hem de savunmada faydalı. Maçın sonlarında bir de üst direğe çarptı.

(86. dakikadan itibaren Van der Brent SV).

Valle 7 – İleriye çıktığında her zaman tehlike yaratıyor. İlk yarıda Svilar'ı zorladı ve kısa süre sonra Sergi Roberto için mükemmel bir orta yaptı, ancak Wesley topu önledi. Ardından Douvikas'a belirleyici asist yaptı.

Caqueret 6 – Como'nun güzel bir atağının ardından maçın ilk şutunu çekti, ancak El Shaarawy bu şutu engelledi. Yine de düzenli bir maç çıkardı ve rakibe fırsat vermedi.

(67. dakikadan itibaren Perrone: orta sahada denge sağladı).

Baturina 6,5 – Sağ kanattan başladı, sonra sola geçti. Rakipler için her zaman okunması zor bir oyuncu, birçok fırsat yarattı. Ancak 70. dakikada 2-1'i yapma şansını kaçırdı.

Nico Paz 6,5 – Maça yavaş yavaş girdi. 15. dakikada Koné'nin hatasının ardından büyük bir fırsat yakaladı ancak Svilar golü engelledi. İlk yarının sonunda olası beraberlik golünü kaçırdı. Yine de Roma savunması için sürekli bir sorun olmaya devam etti.

(77. dakikadan itibaren Rodriguez oyuna girdi).

Teknik Direktör: Fabregas 7 – Como, parlak ve hücumcu bir oyun sergiledi. İlk yarıda geriye düşmesine rağmen tepki vermeyi başardı ve dördüncü sırayı hak etti.